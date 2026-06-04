ETV Bharat / state

भोपाल से ऑक्सफोर्ड तक चमका सउद हसन, समाजससेवा से पाया ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अवार्ड

ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और कम्युनिटी रेजिलिएंस अवार्ड (Humanitarian Impact and Community Resilience Award) उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन, राहत कार्य, सामाजिक सुधार तथा समुदाय सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो. समारोह में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के समाजसेवियों और विशेषज्ञों को भी सम्मानित किया गया.

भोपाल: इंग्लैंड में आयोजित 16वें वर्ल्ड लीडर्स समिट में भोपाल के समाजसेवी सैय्यद सऊद हसन को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में उन्हें 'ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और कम्युनिटी रेजिलिएंस अवार्ड' से नवाजा गया.

15 साल से समाजसेवा कर रहे सउद

कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम के पूर्व विदेश मंत्री लॉर्ड डेविड ओवेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. वहीं, विशेष अतिथियों में लॉर्ड बिकू पारेख तथा लीड्स की पूर्व महापौर अबिगाइल मार्शल शामिल थीं. सभी अतिथियों ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया. भोपाल निवासी सैय्यद सऊद हसन पिछले लगभग 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं. इस दौरान उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान तथा गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है.

समाजससेवा से पाया ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अवार्ड (Credit by SAUD HASAN)

सउद ने इंग्लैंड से की है पढ़ाई

ठंड के मौसम में कंबल वितरण और जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराने जैसे कई सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा है. सैय्यद सऊद हसन राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं. उनके साथ बड़ी संख्या में युवा सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता करते हैं. सऊद हसन ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की है और एमबीए (ग्लोबल) की डिग्री हासिल की है. छात्र जीवन के दौरान वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे.

ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और कम्युनिटी रेजिलिएंस अवार्ड से नवाजा (Credit by SAUD HASAN)

इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाया और छात्र वीजा अवधि से संबंधित विषयों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई थी. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान को भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.