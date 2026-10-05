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सिनेमाई पर्दे पर उतरेंगे रियल हीरो सरदार खान, निसंतान होकर संवारी 310 दिव्यांग-अनाथों की जिंदगी

भोपाल: राजधानी भोपाल के समाजसेवी और शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति के संस्थापक सरदार खान के करीब 45 वर्षों के सामाजिक जीवन और संघर्ष की कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी. मुंबई की त्रिशक्ति फिल्म्स के बैनर तले उनके जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाने की पहल की गई है. फिल्म में दिव्यांग, अनाथ और जरूरतमंद लोगों के लिए सरदार खान द्वारा किए गए सेवा कार्यों के साथ उनके संघर्ष और सामाजिक सफर को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

बायोपिक फिल्म को लेकर समाजसेवी जाहिद मंसूरी ने कहा कि, ''उन्होंने सरदार खान की समाजसेवा को करीब 45 वर्षों से देखा है. सरदार खान ने दिव्यांग और अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया है.'' उन्होंने कहा कि, ''ऐसे समाजसेवी के जीवन पर फिल्म बनना भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण पहल है. इससे नई पीढ़ी को सेवा और मानवता के कार्यों के लिए प्रेरणा मिल सकती है.''

310 से ज्यादा दिव्यांग-अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने वाले सरदार खान पर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है. 45 साल की समाजसेवा, संघर्ष और मानवता की कहानी पर ये आधारित रहेगी. फिल्म के डायरेक्टर डीएन धर्मानंद जोशी ने बायोपिक बनाने को लेकर पिछले महीने सरदार खान और समिति से सहमति चाही गई थी. उसके बाद समिति और प्रोड्यूसर के बीच शर्तों को लेकर हुए समझौते के बाद सहमति प्रदान कर दी गई है. बता दें कि, सरदार खान ने निः संतान होने के बावजूद 310 से अधिक बच्चों के साथ उनके जुड़ाव के कारण सरदार खान को बच्चों के बीच पिता के रूप में पहचान मिली. उन्हे शहर में 'फादर टेरेसा ऑफ इंडिया' कहा जाता है.

प्रसिद्ध लेखक नवाब आरजू लिख रहे पटकथा

सोशल एक्टिविस्ट एम.के. आजाद ने बताया कि, ''सरदार खान के जीवन पर बायोपिक बनाने के लिए त्रिशक्ति फिल्म्स की ओर से आधिकारिक पहल की गई है. उनके अनुसार, फिल्म के निर्माण को लेकर त्रिशक्ति फिल्म्स के प्रोप्राइटर धर्मानंद जोशी ने 1 सितंबर 2026 को पत्र भेजकर रुचि और प्रस्ताव व्यक्त किया था. इसके बाद 19 सितंबर को फिल्म निर्माण के लिए आधिकारिक सहमति और घोषणा की गई.''

उन्होंने बताया कि, ''फिल्म की कहानी और पटकथा प्रसिद्ध लेखक नवाब आरजू तैयार करेंगे, जबकि निर्देशन हिरदेश के. करेंगे. फिल्म के अन्य कलाकारों और तकनीकी दल का चयन अभी किया जाना बाकी है. इस संबंध में आगामी चरण में त्रिशक्ति फिल्म्स के साथ होने वाली बैठक में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. प्रस्ताव के मुताबिक, फिल्म का अनुमानित बजट करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये रखा गया है. फिल्म से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए भी दान करेंगे.''

प्रसिद्ध लेखक नवाब आरजू लिख रहे पटकथा (ETV Bharat)

45 सालों से बच्चों के शिक्षा और परवरिश पर कर रहे काम

सरदार खान ने अपने संबोधन में अपने जीवन के संघर्ष और समाजसेवा से जुड़े अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि, ''देश के अलग-अलग हिस्सों से आए दिव्यांग और अनाथ बच्चों को अपने पास रखकर उनकी शिक्षा, परवरिश और जरूरतों को पूरा करने में उन्होंने सहयोग किया. उनका प्रयास रहा कि ये बच्चे किसी पर निर्भर न रहें और आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें.'' उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों की सेवा सहित कई अन्य सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया.

सरदार खान के मुताबिक, ''उनके पिता जिया हुसैन खान ने वर्ष 1978 में उन्हें समाजसेवा के रास्ते पर चलने की सीख दी थी. इसके बाद उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और कहा कि जीवन की अंतिम सांस तक सेवा कार्य जारी रखने का प्रयास करेंगे. उनके सामाजिक कार्यों में गैस पीड़ितों की सहायता, लावारिस मृतकों का अंतिम संस्कार, जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल उपलब्ध कराना, 67 बच्चों के पल्स पोलियो संबंधी सफल ऑपरेशन में सहयोग, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद, हजारों पौधों का रोपण और हर महीने पक्षियों के लिए दाना डालना शामिल है.''