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होटल में युवक से बर्बरता का मामला, मुस्लिम समाज ने लगाया धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

कथित तौर पर राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को होटल के कमरे में पकड़ा था. इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और युवक के साथ जमकर मारपीट की गई. युवक के मुंह पर स्याही लगाकर उसे सड़क पर घुमाया गया और उसके मुंह गोबर भी पोत दिया गया. आरोप यह भी हैं कि इस दौरान धर्म विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की गई.

भोपाल: गोविंदपुरा थाना इलाके के गौतम नगर में 10 मई को एक होटल में मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की के एक साथ मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. जिसके बाद शहर के मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने इसका जमकर विरोध किया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया. समाज के एक विशेष वर्ग ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलकात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

मारपीट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आने के बाद मुस्लिम संगठनों में भारी नाराजगी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकार्तों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाया, इसके बावजूद उनपर कार्रवाई नहीं हुई.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

मंगलवार को शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा ज्ञापन में घटनास्थल पर लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

होटल में युवक से बर्बरता का मामला (ETV Bharat)

पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है. समाज के एक वर्ग ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. शहर काजी सैयद मुश्ताक अली ने कहा, "पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन सौंप कर कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किया है. पूरे मामले में लेट लतीफी करने वाले पुलिसकर्मी को भी बक्शा नहीं जाना चाहिए, उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए."

आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "शहर काजी द्वारा एक ज्ञापन मिला है, हम मामले की जांच करवा रहे हैं. मामले में केस दर्ज कर ली गई है. वीडियो की भी जांच की जा रही है. अगर पुलिस दोषी पाई जाती है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी ऐसे तत्व को बक्शा नहीं जाएगा जो शहर की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं."

कांग्रेस विधयाक आतिफ अकील ने इस संबंध में एडीजी इंटेलीजेंस ए साईं मनोहर को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की. विधयाक आतिफ अकील कहा, "भोपाल में असामाजिक तत्वों द्वारा एक युवक को बेरहमी से बीच सड़क पर मारने और धर्म विशेष को गलियां देने की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा."