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सड़कों पर तूफानी फर्राटा भरेगी स्मार्ट बस, सुहाने सफर में ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लिफ्ट समेत ये सुविधाएं

भोपाल की रोड पर उतरेंगी 250 स्मार्ट ई-बसें ( ETV Bharat )