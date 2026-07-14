सड़कों पर तूफानी फर्राटा भरेगी स्मार्ट बस, सुहाने सफर में ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लिफ्ट समेत ये सुविधाएं
भोपाल की रोड पर उतरेंगी 250 स्मार्ट ई-बसें, 20 बस की पहली खेप पहुंची, बस में सुरक्षा व्यवस्था भी होगी हाईटेक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 8:55 PM IST
भोपाल: राजधानी का सार्वजनिक परिवहन अब पूरी तरह प्रदुषणमुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भोपाल के बैरागढ़ स्थित डिपो में 20 स्मार्ट एसी इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं और 15 अगस्त से इनके संचालन की तैयारी है. आधुनिक तकनीक, दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था से लैस ये बसें न केवल सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल भी बनाएंगी.
दिव्यांग यात्रियों के लिए पहली बार ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लिफ्ट
नई ई-बसों की सबसे बड़ी खासियत ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लिफ्ट है. इसके जरिए व्हीलचेयर पर बैठे यात्री बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के सीधे बस में प्रवेश कर सकेंगे. बस के बीच वाले गेट पर लगी यह लिफ्ट ड्राइवर के एक बटन दबाते ही जमीन तक आएगी और यात्री को व्हीलचेयर सहित उठाकर बस के फ्लोर तक पहुंचाएगी. यह पूरी प्रक्रिया करीब 45 सेकंड में पूरी होगी. वहीं, लिफ्ट 150 से 170 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होगी. इससे यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों की दूसरों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी.
ऑटोमेटिक वायस एनाउंसमेंट सिस्टम से मिलेगी अगले स्टाप की जानकारी
नई बसों को केवल इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में तैयार किया गया है. यात्रियों को अगले स्टाप की जानकारी ऑटोमेटिक वायस एनाउंसमेंट सिस्टम से मिलेगी, जबकि बस के अंदर और बाहर लगी तीन एलईडी स्क्रीन पर रूट नंबर, गंतव्य और अगला स्टाप दिखाई देगा. हर सीट पर मोबाइल और लैपटाप चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध होगा. इन बसों में वाई-फाई, एर्गोनामिक सीटें, चौड़े प्रवेश और निकास द्वार, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टेलीमैटिक्स और रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग जैसी आधुनिक तकनीक भी दी गई है.
बस में सुरक्षा व्यवस्था भी होगी हाईटेक
बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में कुल पांच सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनमें चार कैमरे यात्री केबिन के अंदर और एक पीछे की ओर रहेगा. हर दो सीटों के बीच पैनिक बटन लगाया गया है, जिसे दबाते ही चालक और कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. इसके साथ ही बसों में रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, लाइव मानिटरिंग, पैसेंजर काउंटर और पैसेंजर इंफार्मेशन सिस्टम भी रहेगा, जिससे संचालन और सुरक्षा दोनों बेहतर होगी.
ये भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश में फर्राटा भरने को तैयार सरकारी बसें, देखें- पहले चरण के 40 रूट की सूची
- मध्य प्रदेश सरकार दे सकती है महंगाई का बड़ा झटका, बस का सफर होगा महंगा
दो घंटे में चार्ज होकर दौड़ेंगी जीरो एमिशन बसें
बीसीएलएल की सीईओ अंजू अरुण कुमार के अनुसार "180 किलोवाट घंटे क्षमता वाली बैटरी से लैस ये ई-बसें करीब दो घंटे में चार्ज हो सकेंगी. इसके लिए बैरागढ़ डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार है, जबकि कस्तूरबा नगर डिपो का काम अंतिम चरण में है. जीरो एमिशन तकनीक पर आधारित ये बसें शहर में प्रदूषण कम करने के साथ स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगी.
पहले चरण में 100, भविष्य में 250 ई-बसों का होगा बेड़ा
अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 100 ई-बसें भोपाल को मिलेंगी, जिनमें से पहली 20 बसें शहर पहुंच चुकी हैं और 15 अगस्त से छह प्रमुख रूटों पर इनका संचालन शुरू करने की तैयारी है. वर्ष 2027 तक 150 और बसें शामिल होने के बाद राजधानी में कुल 250 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा. इससे प्रतिदिन 80 हजार से अधिक यात्रियों को आधुनिकऔर सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलने की उम्मीद है.