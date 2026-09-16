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भोपाल होगा कूल-कूल, सड़क से छत तक बदलेगा शहर, गर्मी से निपटने का नया मास्टर प्लान

राजधानी को गर्मी से बचाने भोपाल स्मार्ट सिटी का नया एक्शन प्लान, 10 साल में 3 डिग्री तक तापमान घटाने का मिशन, सैटेलाइट करेगी पहचान. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL TEMPERATURES REDUCE 3 DEGREE
भोपाल की गर्मी से निपटने का नया मास्टर प्लान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 3:33 PM IST

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भोपाल: राजधानी में गर्मी से राहत पाने के लिए अब केवल पौधरोपण पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शहर के जिस हिस्से में कंक्रीट और डामर ज्यादा गर्मी सोख रहे हैं, वहां सड़क और छत की सतह तक बदलने की योजना बनाई गई है. स्मार्ट सिटी ने भोपाल के 377 वर्ग किमी के सैटेलाइट अध्ययन के आधार पर तैयार हीट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान में अगले 10 साल में शहर का तापमान करीब 3 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य रखा है.

गर्मी की पहचान पहले, उपाय बाद में

इस योजना का नया पहलू यह है कि पूरे भोपाल को एक जैसा मानकर काम नहीं किया जाएगा, बल्कि सैटेलाइट आंकड़ों से गर्म इलाकों की पहचान कर वहां जरूरत के मुताबिक उपाय किए जाएंगे. इसमें पुराने और घने इलाकों में छतों को ठंडा रखने पर जोर होगा, जबकि ज्यादा गर्म सड़कों पर ऐसी सतहों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो धूप कम सोखे. इसके साथ ही शहर में हरियाली भी करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है. खासतौर पर नई कंक्रीट वाली जगहों और उन हिस्सों में हरित क्षेत्र विकसित करने की बात है, जहां गर्मी का असर ज्यादा है.

BHOPAL GREENERY INCREASE
भोपाल की गर्मी से निपटने का नया प्लान (ETV Bharat)

सफेद छत, ठंडी सड़क और सौर पैनल

इस योजना में छतों पर सफेद या परावर्तक रंग के इस्तेमाल का सुझाव है. इसका उद्देश्य छतों द्वारा सूर्य की गर्मी सोखने की मात्रा कम करना है. सड़कों की सतह का तापमान करीब 10 डिग्री तक घटाने के उपाय भी प्रस्तावित हैं. वहीं छतों पर सौर पैनल लगाने को दोहरे फायदे से जोड़ा गया है. जिससे बिजली उत्पादन के साथ छत पर सीधी धूप का असर भी कम होगा.

बता दें कि जून 2026 में जारी टीईआरआई और स्मार्ट सरफेस गठबंधन के अध्ययन में भी भोपाल के लिए ठंडी छतों, परावर्तक सड़कों, पेड़ों, हरित सतहों और छतों पर सौर पैनल जैसे उपायों को मिलाकर काम करने पर जोर दिया गया. इस अध्ययन के अनुसार शहरभर में इन उपायों को बड़े स्तर पर अपनाने से अधिकतम गर्मी में करीब 3 डिग्री तक कमी की संभावना है. जबकि घने निर्मित हिस्सों में करीब 2.8 डिग्री तक कमी का अनुमान दिया गया है.

BHOPAL WHITE ROOFS COOL ROADS
भोपाल स्मार्ट सिटी का नया एक्शन प्लान (ETV Bharat)

डिजाइन से ही शुरू होगा गर्मी का इलाज

भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ अंजु अरुण कुमार के अनुसार "इस योजना का उद्देश्य केवल अलग-अलग जगहों पर काम कराना नहीं, बल्कि गर्मी कम करने वाले उपायों को शहरी विकास की सामान्य प्रक्रिया में शामिल करना है. इसके लिए इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. ताकि सड़क, भवन और दूसरी परियोजनाओं की डिजाइन तैयार करते समय ही यह देखा जा सके कि इस्तेमाल होने वाली सामग्री गर्मी बढ़ा तो नहीं रही.

यानी आगे किसी इलाके में नया निर्माण होगा तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि वह कितना मजबूत है, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वह आसपास के तापमान पर कितना असर डालेगा. यही बदलाव इस योजना को सामान्य पौधरोपण अभियान से अलग करता है."

BHOPAL SMART CITY MISSION
सड़क से छत तक बदलेगा शहर (ETV Bharat)

लक्ष्य सिर्फ तापमान नहीं, गर्म शहर का असर घटाना

शहरी गर्मी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अब भवनों में निष्क्रिय शीतलन, ठंडी छत, परावर्तक सामग्री, हरित क्षेत्र और जल निकायों को हीट प्रबंधन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने भी शहरों में हीट-रेजिलिएंट डिजाइन और संवेदनशील इलाकों की पहचान को हीट एक्शन प्लान से जोड़ने की दिशा में निर्देश दिए हैं. इस लिहाज से भोपाल की योजना का फोकस तापमान के आंकड़े से आगे जाकर शहर की बनावट बदलने पर है.

Last Updated : September 16, 2026 at 3:33 PM IST

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BHOPAL TEMPERATURES REDUCE 3 DEGREE

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