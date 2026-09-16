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भोपाल होगा कूल-कूल, सड़क से छत तक बदलेगा शहर, गर्मी से निपटने का नया मास्टर प्लान

भोपाल की गर्मी से निपटने का नया मास्टर प्लान ( ETV Bharat )