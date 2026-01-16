ETV Bharat / state

भोपाल के बड़े तालाब की रिटेनिंग वॉल पर लगे सोलर पैनल हुए बेकार, ढाई करोड़ स्वाहा

भोपाल के बड़े तालाब पर लगाए सोलर पैनल बदहाल ( ETV BHARAT )

लेकिन अब जमीनी हकीकत ये है कि इन सोलर पैनल्स पर जगह-जगह गंदगी लग गई है. पैनल्स पर घास और छोटे पौधे उग आए हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है. कई स्थानों पर चूहों द्वारा वायरिंग काट दी गई है.

साल 2018 में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बड़े तालाब की रिटेनिंग वॉल पर सोलर पैनल लगाए गए थे. करीब ढाई करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए इस प्रोजेक्ट में 1500 से अधिक सोलर पैनल प्लेट्स इंस्टॉल किए गए. दावा किया गया था कि इससे प्रतिदिन 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग वीआईपी रोड की स्ट्रीट लाइट और कर्बला स्थित पंप हाउस में किया जाएगा.

भोपाल: राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हवा में तैर रहे हैं. स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट योजना के तहत लांच की गई कई योजनाएं फेल हो चुकी हैं. बाइसाइकिल प्रोजेक्ट की साइकिलें जंग खा रही हैं तो अधिकांश स्टैंड से साइकिलें ही गायब हो चुकी हैं. ताजा मामला बड़े तालाब पर लगे सोलर पैनल का है. ये सोलर पैनल भी जंग खाने लगे हैं. जिम्मेदारों को सुध नहीं है. ढाई करोड़ की लागत से लगे सोलर पैनल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं.

लाइट बंद, पंप हाउस की सामान्य बिजली मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सोलर पैनल बिजली उत्पादन में नाकाम साबित हो रहे हैं. वीआईपी रोड पर कई जगह स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं. कर्बला स्थित पंप हाउस का संचालन सामान्य बिजली से किया जा रहा है.

सोलर पैनल को लेकर किए सारे दावे फेल

दावा किया गया था कि यह पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी पर आधारित होगा. हर साल करीब 50 लाख रुपए की बिजली का उत्पादन होगा और 5 साल में लागत वसूल हो जाएगी. लेकिन हालत ये है कि ये दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की थी, जबकि 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ऊर्जा विकास निगम को सौंपी गई थी.

साल 2018 में शुरू किया था ढाई करोड़ का प्रोजेक्ट (ETV BHARAT)

अब जिम्मेदार कह रहे हैं "कई जगह प्लेट्स पर पेड़-पौधे उगने और वायरिंग कटने की शिकायत मिली है. बारिश के दौरान वायर फॉल्ट हो जाता है. मेंटेनेंस किया जा रहा है." स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी नितिन दवे ने कहा "ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों से बात करिए, यह जिम्मेदारी उनकी है." जब ईटीवी भारत ने ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों से संपर्क करना चाह तो किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं किया.

केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं

वहीं, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है “सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 50 से 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है.” लोगों का कहना है जब पैनल खुलेआम गंदगी और नुकसान का शिकार हो रहे हैं तो निगरानी और नियमित सफाई क्यों नहीं की जा रही. केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी गाइडलाइन के तहत शहर की कम से कम 10 फीसदी बिजली सोलर एनर्जी से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

भोपाल में रोजाना 4 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है. बड़े तालाब के किनारे लगे सोलर पैनल की क्षमता 130 किलोवॉट बताई गई थी, लेकिन मौजूदा हालात इस लक्ष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं.