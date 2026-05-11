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LPG के महंगे सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति! घर के कूड़े से बनेगी गैस, जैविक खाद भी बनाएगा स्मार्ट बायोगैस सिस्टम

अब LPG के महंगे सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति, घर के कूड़े से गैस और खाद बनाएगा यह स्मार्ट बायोगैस सिस्टम,मेघना दुबे का आविष्कार किया है.

BHOPAL SMART BIOGAS SYSTEM
LPG के महंगे सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: महंगे एलपीजी सिलेंडर और बिजली के बढ़ते खर्च के बीच अब एक ऐसी स्मार्ट तकनीक सामने आई है, जो घर के कचरे को ही गैस और जैविक खाद में बदल देगी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानि आईओटी और सोलर एनर्जी पर आधारित यह आधुनिक बायोगैस सिस्टम घरेलू और ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह प्लांट खुद ही तापमान, गैस प्रेशर और गैस उत्पादन को नियंत्रित करेगा. हालांकि अभी यह प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की प्रोफेसर डॉ. मेघना दुबे द्वारा डिजाइन पेटेंट कराया गया. यह सिस्टम भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

घर के कचरे से बनेगी रसोई गैस

आईओटी आधारित यह सोलर पावर बायोगैस प्लांट रसोई के कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट को उपयोगी बायोगैस में बदलने का काम करेगा. दरअसल, प्लांट के डाइजेस्टर टैंक में डाले गए आर्गेनिक वेस्ट को एनारोबिक बैक्टीरिया तोड़ते हैं, जिससे मीथेन गैस तैयार होती है. यही गैस खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल की जा सकेगी. इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक बायोगैस प्लांट की तुलना में अधिक कुशल और ऑटोमैटिक है. इसमें गैस उत्पादन के दौरान तापमान और दबाव को लगातार नियंत्रित किया जाता है, जिससे हर मौसम में बेहतर गैस उत्पादन संभव होगा.

GAS PRODUCED FROM HOUSEHOLD WASTE
स्मार्ट बायोगैस सिस्टम डिजाइन (ETV Bharat)

सोलर एनर्जी और स्मार्ट टेक्नोलाजी का संगम

डॉ. मेघना के अनुसार "इस प्लांट में सोलर पीवी पैनल और सोलर थर्मल यूनिट दोनों का इस्तेमाल किया गया है. सोलर पीवी यूनिट सेंसर, मोटर और कंट्रोल सिस्टम को बिजली उपलब्ध कराती है, जबकि सोलर थर्मल यूनिट डाइजेस्टर का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखती है. यही तापमान गैस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. प्लांट में लगे स्मार्ट सेंसर लगातार तापमान, गैस प्रेशर, स्लरी लेवल, पीएच वैल्यू और मीथेन की मात्रा पर नजर रखते हैं. यह डेटा कंट्रोल यूनिट तक पहुंचता है, जो जरूरत पड़ने पर हीटिंग और मिक्सिंग सिस्टम को स्वतः चालू या बंद कर देता है.

produce Methane Gas for Kitchen
डिजाइन कराया पेटेंट (ETV Bharat)

मोबाइल ऐप से होगी रियल टाइम मानिटरिंग

यह बायोगैस सिस्टम पूरी तरह आईओटी तकनीक पर आधारित है. इसमें उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के जरिए प्लांट की हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा. ऐप में गैस उत्पादन का आंकड़ा, तापमान, प्रेशर और सिस्टम की स्थिति रियल टाइम में दिखाई देगी. डॉ. मेघना ने बताया कि अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है या प्रेशर बढ़ता है, तो तुरंत मोबाइल पर अलर्ट भेजा जाएगा. इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और प्लांट की सुरक्षा बेहतर बनी रहेगी. इसके अलावा स्मार्ट कंट्रोल यूनिट आटोमैटिक सेफ्टी वाल्व को भी नियंत्रित करेगी.

Smart Biogas System with home waste
स्मार्ट बायोगैस सिस्टम का डिजाइन कराया पेटेंट (ETV Bharat)

गैस के साथ मिलेगी मुफ्त जैविक खाद

डॉ. मेघना बताती हैं कि इस प्लांट से सिर्फ गैस ही नहीं बनेगी, बल्कि गैस उत्पादन के बाद निकलने वाली बायो स्लरी पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद का काम करेगी. इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहेंगे, जिससे खेतों और बगीचों की उर्वरता बढ़ेगी. इस तकनीक से घर का गीला कचरा सीधे उपयोगी ऊर्जा और खाद में बदल जाएगा. इससे कचरा प्रबंधन की समस्या कम होगी और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को बढ़ावा मिलेगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान बनेगी तकनीक

डॉ. मेघना दुबे के अनुसार यह सिस्टम खासतौर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है, वहां भी यह प्लांट आसानी से काम करेगा. कम रखरखाव, ऑटोमेटिक संचालन और सस्ती ऊर्जा उत्पादन क्षमता इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग शुरू होता है, तो इससे एलपीजी की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी.

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GAS PRODUCED FROM HOUSEHOLD WASTE
SMART BIOGAS SYSTEM WITH HOME WASTE
PRODUCE METHANE GAS FOR KITCHEN
BHOPAL SMART BIOGAS SYSTEM

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