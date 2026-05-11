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LPG के महंगे सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति! घर के कूड़े से बनेगी गैस, जैविक खाद भी बनाएगा स्मार्ट बायोगैस सिस्टम

भोपाल: महंगे एलपीजी सिलेंडर और बिजली के बढ़ते खर्च के बीच अब एक ऐसी स्मार्ट तकनीक सामने आई है, जो घर के कचरे को ही गैस और जैविक खाद में बदल देगी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानि आईओटी और सोलर एनर्जी पर आधारित यह आधुनिक बायोगैस सिस्टम घरेलू और ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह प्लांट खुद ही तापमान, गैस प्रेशर और गैस उत्पादन को नियंत्रित करेगा. हालांकि अभी यह प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की प्रोफेसर डॉ. मेघना दुबे द्वारा डिजाइन पेटेंट कराया गया. यह सिस्टम भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

घर के कचरे से बनेगी रसोई गैस

आईओटी आधारित यह सोलर पावर बायोगैस प्लांट रसोई के कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट को उपयोगी बायोगैस में बदलने का काम करेगा. दरअसल, प्लांट के डाइजेस्टर टैंक में डाले गए आर्गेनिक वेस्ट को एनारोबिक बैक्टीरिया तोड़ते हैं, जिससे मीथेन गैस तैयार होती है. यही गैस खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल की जा सकेगी. इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक बायोगैस प्लांट की तुलना में अधिक कुशल और ऑटोमैटिक है. इसमें गैस उत्पादन के दौरान तापमान और दबाव को लगातार नियंत्रित किया जाता है, जिससे हर मौसम में बेहतर गैस उत्पादन संभव होगा.

स्मार्ट बायोगैस सिस्टम डिजाइन (ETV Bharat)

सोलर एनर्जी और स्मार्ट टेक्नोलाजी का संगम

डॉ. मेघना के अनुसार "इस प्लांट में सोलर पीवी पैनल और सोलर थर्मल यूनिट दोनों का इस्तेमाल किया गया है. सोलर पीवी यूनिट सेंसर, मोटर और कंट्रोल सिस्टम को बिजली उपलब्ध कराती है, जबकि सोलर थर्मल यूनिट डाइजेस्टर का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखती है. यही तापमान गैस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. प्लांट में लगे स्मार्ट सेंसर लगातार तापमान, गैस प्रेशर, स्लरी लेवल, पीएच वैल्यू और मीथेन की मात्रा पर नजर रखते हैं. यह डेटा कंट्रोल यूनिट तक पहुंचता है, जो जरूरत पड़ने पर हीटिंग और मिक्सिंग सिस्टम को स्वतः चालू या बंद कर देता है.