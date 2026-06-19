ETV Bharat / state

भोपाल होगा झुग्गी मुक्त, विस्थापितों को बहूमंजिला इमारतों में मिलेंगे फ्लैट्स, रेंट देगी मोहन सरकार

​​भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राजधानी भोपाल को झुग्गी-मुक्त शहर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत शहर के दो प्रमुख घनी झुग्गियों वाले क्षेत्र बाणगंगा और दानापानी का कायाकल्प करने के लिए 3,732 करोड़ रुपये के दो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है. 'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 27 हजार आधुनिक मकानों का निर्माण किया जाएगा.

इसके साथ ही राज्य सरकार पहली बार बाणगंगा इलाके में प्रभावित परिवारों को निर्माण अवधि के दौरान रहने के लिए हर महीने 6,000 रुपये का किराया भी देगी. इसके लिए नगर निगम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि पीपीपी माडल पर इस प्रोजेक्ट के लिए निजी बिल्डरों से प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए हैं.

​बाणगंगा में 6 हजार परिवारों को नया आशियाना

​इस महाप्रोजेक्ट के तहत पहला बड़ा हिस्सा बाणगंगा झुग्गी क्षेत्र का है. वर्तमान में यहां 5 बड़े क्लस्टरों में कुल 6 हजार 42 परिवार निवास करते हैं. ​इस पूरे इलाके के पुनर्विकास के लिए करीब 968 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इस ​योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 हजार फ्लैट वाले 60 बहुमंजिला इमारते बनाई जाएंगी. ​बाणगंगा में जमीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए स्टिल्ट-पोडियम आधारित 15 मंजिला इमारतें खड़ी की जाएंगी. ​इसके साथ ही इस क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क और नदी पुनरुद्धार परियोजना का भी विकास किया जाएगा.

​दानापानी प्रोजेक्ट में 21 हजार मकान बनेंगे

​दानापानी में सब्जी फार्म के पास की शासकीय भूमि पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट भोपाल का अब तक का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा. ​करीब 20.69 हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,866 करोड़ रुपये है. यहां कुल 21 हजार 255 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिससे भविष्य में शहर के अन्य इलाकों की झुग्गियों को हटाने में भी मदद मिलेगी. ​इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहां आवासों के अलावा 132 केवी का विद्युत ग्रिड और 2 हजार पेड़ों वाला एक भव्य अर्बन फारेस्ट भी विकसित किया जाएगा.