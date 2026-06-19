भोपाल होगा झुग्गी मुक्त, विस्थापितों को बहूमंजिला इमारतों में मिलेंगे फ्लैट्स, रेंट देगी मोहन सरकार
भोपाल के बाणगंगा और दानापानी में बनेंगे 27 हजार नए मकान, मोहन यादव सरकार ने 3,732 करोड़ के महा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 2:03 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राजधानी भोपाल को झुग्गी-मुक्त शहर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत शहर के दो प्रमुख घनी झुग्गियों वाले क्षेत्र बाणगंगा और दानापानी का कायाकल्प करने के लिए 3,732 करोड़ रुपये के दो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है. 'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 27 हजार आधुनिक मकानों का निर्माण किया जाएगा.
इसके साथ ही राज्य सरकार पहली बार बाणगंगा इलाके में प्रभावित परिवारों को निर्माण अवधि के दौरान रहने के लिए हर महीने 6,000 रुपये का किराया भी देगी. इसके लिए नगर निगम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि पीपीपी माडल पर इस प्रोजेक्ट के लिए निजी बिल्डरों से प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए हैं.
बाणगंगा में 6 हजार परिवारों को नया आशियाना
इस महाप्रोजेक्ट के तहत पहला बड़ा हिस्सा बाणगंगा झुग्गी क्षेत्र का है. वर्तमान में यहां 5 बड़े क्लस्टरों में कुल 6 हजार 42 परिवार निवास करते हैं. इस पूरे इलाके के पुनर्विकास के लिए करीब 968 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 हजार फ्लैट वाले 60 बहुमंजिला इमारते बनाई जाएंगी. बाणगंगा में जमीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए स्टिल्ट-पोडियम आधारित 15 मंजिला इमारतें खड़ी की जाएंगी. इसके साथ ही इस क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क और नदी पुनरुद्धार परियोजना का भी विकास किया जाएगा.
दानापानी प्रोजेक्ट में 21 हजार मकान बनेंगे
दानापानी में सब्जी फार्म के पास की शासकीय भूमि पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट भोपाल का अब तक का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा. करीब 20.69 हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,866 करोड़ रुपये है. यहां कुल 21 हजार 255 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिससे भविष्य में शहर के अन्य इलाकों की झुग्गियों को हटाने में भी मदद मिलेगी. इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहां आवासों के अलावा 132 केवी का विद्युत ग्रिड और 2 हजार पेड़ों वाला एक भव्य अर्बन फारेस्ट भी विकसित किया जाएगा.
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प्रभावितों को 130 करोड़ रुपए किराया देगी सरकार
पुनर्वास नीति के तहत निर्माण के दौरान परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. बाणगंगा परियोजना के तहत निर्माण अवधि (अधिकतम तीन साल) के दौरान प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रति माह 6,000 रुपये किराया दिया जाएगा, ताकि वे कहीं और सम्मानजनक ढंग से रह सकें. इस किराए पर ही सरकार करीब 130.50 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. काम पूरा होने के बाद इन परिवारों को बहुमंजिला आवासीय टावरों में पूरी तरह विस्थापित कर दिया जाएगा.
नगर निगम भोपाल के अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने बताया कि, ''राजधानी को झुग्गी मुक्त शहर बनाने की दिशा में नगर निगम प्रयास कर रही है. इसके तहत बाणगंगा और दानापानी में आवासीय परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है. इन दोनों स्थानों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए गए हैं. जल्द ही यहां काम शुरु होगा.''
निजी डेवलपर्स संभालेंगे जिम्मा, निगम पर नहीं आएगा वित्तीय बोझ
नगर निगम ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पीपीपी माडल पर विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत निजी बिल्डर्स को पुनर्विकास की कमान सौंपी जाएगी. इसके बदले में डेवलपर्स को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए कीमती जमीन दी जाएगी. इस अनूठे माडल से नगर निगम को सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपये का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और निजी निवेश के जरिए शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा.