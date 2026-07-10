5 महीने का क्यूट भालू था मौत के मुंह में, बांधवगढ़ से आया वन विहार तो मिल गया जीवनदान
वन विभाग ने शेयर किए भालू के क्यूट फोटोज, वन विहार में दिया जा रहा खास ट्रीटमेंट, लगातार मॉनिटरिंग कर रही टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 12:24 PM IST
भोपाल : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मां से बिछड़े स्लॉथ भालू के शावक को भोपाल के वन विहार में नया जीवन मिला है. इस पांच माह के भालू के शावक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाया गया था. मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर जब इस शावक को भोपाल स्थित वन विहार लाया गया था, तब इसकी जान बचने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन लगातार इलाज के चलते अब इसकी हालत में लगातार सुधार हुआा और अब इस खतरे से बाहर है. इस भालू शावक को लूना नाम दिया गया है. विशेषज्ञों की निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है.
ऊंचाई से गिरकर घायल हुआ था भालू
वन विहार के संचालक विजय कुमार ने बताया, '' बांधवगढ़ में लूना के गंभीर रूप से घायल मिलने की सूचना के बाद वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया था. जब इसे रेस्क्यू कर वन विहार लगाया गया तब इसकी स्थिति बेहद नाजुक थी. अपनी मां से बिछड़ने की वजह से लूना बेहद कमजोर ओर एनीमिया से पीड़ित था, उसका वजन भी बहुत कम था.
उसके पैर, पंजों में गंभीर चोटें थीं. पिछले पैर की वजह से वह चल नहीं पा रहा था और उसके बाएं कूल्हे में हेयरलाइन फ्रैक्चर था. पंजे की उंगली में घाव और तलवे में अल्सर हो गया था. बांधवगढ़ में बड़ी संख्या में टाइगर की मौजूदगी की वजह से ऐसी अवस्था में उसका जीवित रहना मुश्किल था. इलाज के लिए उसे भोपाल के वन विहार लगाया गया. यहीं उसे लूना नाम दिया गया.''
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वन विहार में मिला नया नाम
वेटरनरी टीम के अनुसार हो सकता है कि शावक किसी उंचे स्थान से गिरा हो. इस वजह से उसे फ्रैक्टर हो गया. हालांकि, अब इलाज के बाद शावक लगातार स्वस्थ हो रहा है. वह अब अच्छी तरह से खाना खा रहा है और उसके वजन में भी लगातार बढोत्तरी हो रही है. इसके चलते उसका स्वाभाविक चंचल व्यवहार भी दिखाई देने लगा है. वाइल्डलाइफ एसओएस में उप निदेशक डॉ. एस इलयाराजा ने कहा, ''लूना हमारे पास बहुत कमजोर स्थिति में पहुंची था. लेकिन अब यह पूरी तरह खतरे से बाहर है.''