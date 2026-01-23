ETV Bharat / state

बाघ के मुंह से शिकार छीनने में माहिर है ढोल, रातापानी के जंगल में लौटा एशियाटिक वाइल्ड डॉग

रातापानी के जंगल में लौटा दुर्लभ एशियाटिक ढोल डाग ( ETV Bharat GFX/ Getty Image )

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेन ने बताया कि "ढोल अपनी आक्रामक और रणनीतिक शिकार शैली के लिए जाना जाता है. यह जानवर अकेले नहीं बल्कि 14 से 20 के झुंड में शिकार करता है. कई बार ढोलों को बाघ या तेंदुए के मुंह से भी शिकार छीनते हुए देखा गया है. हिरण, सांभर और चीतल जैसे बड़े जानवर इनके मुख्य शिकार होते हैं."

भोपाल: मध्य प्रदेश के जंगलों में वन्य जीवों की दुनिया से एक अच्छी खबर सामने आई है. राजधानी भोपाल से सटे रातापानी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी ढोल देखने को मिला है. इसे वन्यजीव प्रेमियों ने कैमरे में कैद किया है. रातापानी के जंगलों में वाइल्ड डाग की यह तस्वीर न सिर्फ जैव विविधता के लिए शुभ संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह जंगल अब फिर से शीर्ष शिकारी प्रजातियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा है.

एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में जानकारी (ETV Bharat GFX)

छठी दुर्लभ प्रजाति कैमरे में हुई कैद

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेन ने बताया कि "रातापानी के जंगलों में गश्त के दौरान वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में एक एशियाटिक ढोल स्पष्ट रूप से कैद हुआ है. विशेषज्ञों ने तस्वीर की पुष्टि करते हुए इसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग बताया है. साल 2026 में यह अब तक की छठी ऐसी दुर्लभ वन्य प्राणी की प्रजाति है, जो कैमरे में कैद हुई है."

ढोल की खासियत (ETV Bharat GFX)

शुभरंजन सेन ने बताया कि "रातापानी में ढोल की मौजूदगी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए उत्साहजनक संकेत है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में यह क्षेत्र दुर्लभ प्रजातियों का सुरक्षित गढ़ बन सकता है."

आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल है ढोल (Getty Image)

आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल, विलुप्ति का खतरा

वन्य प्राणी विशेषज्ञ अमेय विक्रम सिंह ने बताया कि "एशियाटिक ढोल आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है. जंगलों के सिकुड़ने, शिकार की कमी और मानव दखल के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में रातापानी जैसे नए इलाकों में इसकी मौजूदगी संरक्षण प्रयासों की सफलता मानी जा रही है."

छठी दुर्लभ प्रजाति कैमरे में हुई कैद (ETV Bharat)

रातापानी में पहली बार दिखा एशियाटिक ढोल

वन्य प्राणी विशेषज्ञ अमेय विक्रम सिंह के अनुसार "एशियाटिक ढोल अब अमरकंटक से लेकर बैतूल के जंगलों तक समूह में विचरण करते देखे जा रहे हैं. रातापानी क्षेत्र में पहली बार इनकी स्पष्ट मौजूदगी दर्ज हुई है. इससे पहले यह प्रजाति कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी. ढोल जैसे शीर्ष शिकारी की वापसी यह साबित करती है कि रातापानी का पारिस्थितिक तंत्र मजबूत हो रहा है."