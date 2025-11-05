भोपाल में सिक्सलेन फ्लाईओवर से नहीं लगेगा जाम, सिंहस्थ के ट्रैफिक दबाव को करेगा कंट्रोल
भोपाल में 31 करोड़ रुपए की लागत से जल्द तैयार होगा सिक्सलेन फ्लाईओवर. भोपाल बायपास जंक्शन पर लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 9:32 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल को जल्द ही एक नए सिक्सलेन फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है. इसका भूमिपूजन बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया. इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि 31 करोड़ रुपए से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई 850 मीटर होगी. इस फ्लाईओवर के बनने से इंदौर-भोपाल मार्ग एवं भोपाल बायपास जंक्शन पर लगने वाले जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही सिंहस्थ में बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को भी यह सिक्सलेन फ्लाइओवर कंट्रोल करेगा.
एमपीआरडीसी कराएगा निर्माण, 11 महीने में बनेगा
विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि "भोपाल के पश्चिमी बायपास रिंग रोड की भी कार्ययोजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. वर्तमान में भोपाल बायपास को भी सिक्सलेन किए जाने की तैयारी है. इससे पहले खजूरी बायपास तिराहे पर सिक्सलेन फ्लाइओवर का भूमिपूजन किया गया है. इसका निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा. इसकी समय सीमा 11 महीने तय की गई है. इस सिक्सलेन फ्लाईओवर के बनने से क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. इस लिहाज से भी यह फ्लाईओवर बहुत महत्वपूर्ण था."
'ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में मिलेगा पानी'
विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि "हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भूमिपूजन की श्रृंखला शुरू की गई है. अभी भौंरी-खजूरी कला बायपास में सिक्सलेन फ्लाईओवर का भूमिपूजन किया गया है. यह सूखी सेवनिया में बनने वाला है. जल्द ही इस क्षेत्र को स्टेडियम की सौगात भी मिलने वाली है. इसके साथ ही हूजूर विधानसभा के सभी गांव में हर घर जल की व्यवस्था की जा रही है. केरवा और हलाली डैम से पानी की आपूर्ति की जाएगी. साल 2026 तक हर घर जल की सुविधा शुरू हो जाएगी. इस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं."
'राजा भोज की सुरक्षा चौकी हूजूर में'
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि "भोपाल राजा भोज का शहर है लेकिन इसके चारों तरफ सीमा हुजूर विधानसभा से लगी हुई है. यानि राजा भोज की सभी सुरक्षा चौकियां हुजूर विधानसभा में लगती हैं. इसलिए इस क्षेत्र में तेजी से सड़क, फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम की व्यवस्था की जा रही है. आने वाले समय में हुजूर विधानसभा क्षेत्र की सीमा में भोपाल के प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी भी है."