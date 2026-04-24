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लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगते थे फिरौती, SIT-STF ने निकाली हेकड़ी, मास्टरमाइंड सहित 3 गिरफ्तार

लॉरेंस विश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने और धमकाने वाली गैंग का STF-SIT ने किया खुलासा, मास्टरमांड सहित 3 गिरफ्तार.

BHOPAL STF LAWRENCE BISHNOI
फिरौती मांगने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:03 AM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. SIT और STF की संयुक्त टीम ने भोपाल में व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह का मास्टरमाइंड आनंद मिश्रा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था. SIT-STF की टीम ने इससे पहले उसे दबोच लिया. जांच में बीकानेर राजस्थान निवासी जेपी डारा की भूमिका भी सामने आई. इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है.

लॉरेंस विश्नोई के नाम पर मांगते थे फिरौती

राजधानी भोपाल, इंदौर खरगौन सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हैरी बॉक्सर और लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गों के फोन व्यापारियों के पास पहुंचे थे. जिस पर अलग-अलग थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपी व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती मांगते थे और डराने के लिए फरियादी के घर की रेकी कर वीडियो बनाकर भेजते थे. गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले 16 अप्रैल को रेकी कर वीडियो बनाने वाले आरोपी निर्मल तिवारी, निवासी बांदा यूपी को गिरफ्तार किया.

BHOPAL POLICE ARRESTED ACCUSED
एसटीएफ-एसआईटी की गिरफ्त में मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

नेपाल भागने की तैयारी में था आरोपी आनंद मिश्रा

जहां पूछताछ में पता चला कि उसे मास्टरमाइंड आनंद मिश्रा ने पैसे दिए और पूरी साजिश रची थी. निर्मल की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी आनंद मिश्रा नेपाल भागने की तैयारी में था. SIT-STF की टीम ने उसे भी दबोच लिया. जांच में बीकानेर राजस्थान निवासी जेपी डारा की भूमिका भी सामने आई. वह गिरोह को वित्तीय मदद और संसाधन उपलब्ध कराता था. उसे भी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पूछताछ में गिरोह के अन्य नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.

मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारियां

SIT चीफ राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि "अशोकनगर और कोलार के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अशोकनगर मामले में चार और कोलार मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फरियादी के पास धमकी भरा फोन आता है. उसके बाद उसके घर की रेकी का एक वीडियो बनाकर उनको भेजा गया था. जब इस प्रकार के वीडियो और तथ्य पुलिस के सामने आए, तब पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार किया.

मामले में हैर बॉक्सर का आया नाम

वीडियो के आधार पर निर्मल की गिरफ्तारी की गई थी. उससे पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड आनंद मिश्रा को बांदा से गिरफ्तार किया है. आनंद मिश्रा के खिलाफ यूपी में पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. जांच में यह भी सामने निकल कर आया कि वह नेपाल भागने की फिराक में था. फरियादों ने हैरी बॉक्सर का नाम होना बताया है. इसको लेकर भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं.

धमकी भेजकर, घर की रेका वीडियो बनाकर भेजते थे

आरोपियों से जब्त मोबाइल से कॉल डिटेल और उनके नाम के भी जांच की जाएगी. शुरुआती जांच में रेकी करने वाले, करवाने वाले और हथियार पहुंचाने वालों पर भी पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है. पुलिस पकड़ में आए रेकी करने वाले अपराधियों पर इक्का-दुक्का ही मामले दर्ज हैं. पुलिस हैरी बॉक्सर के लेकर भी काम कर रही है. जल्द ही उसके भी गिरफ्तारी की जाएगी."

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP कैलाश मकवाणा के निर्देश पर गठित विशेष SIT और STF का बनाया था. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई है. SIT और STF अब इनकी कुंडली खंगालने में जुट गयी है.

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