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बुधनी चमका रहा भोपाल की बहनों की किस्मत, मैकओवर लकड़ी के खिलौने भर रहे अकाउंट

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीबन 70 किलोमीटर दूर स्थित बुधनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है. यहां करीबन पिछले 100 सालों से लकड़ी के खिलौने बनाए और बेचे जा रहे हैं. बुधनी में कई घरों में खिलौने बनाने का काम होता है. कोई लकड़ी के झूला बनाता है, तो कोई छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के वॉकर, लेकिन भोपाल की दो बहनों ने लकड़ी के इन खिलौनों को परंपरागत खिलौनों से अलग नए तरीके से पेश किया है.

इनके द्वारा तैयार कराए गए लकड़ी के स्पाइडरमैन से लेकर लकड़ी के सोबेनियर देश के बड़े शहरों में खासे पसंद किए जा रहे हैं. पिछले एक साल में दोनों बहनों ने लकड़ी के इन खिलौनों को बेचकर करीबन 7 लाख रुपए की कमाई की है.

बुधनी में अंग्रेजों के समय से खिलौने बनाए जाने का काम होता रहा है. बुधनी में करीबन 40 से ज्यादा परिवार घरों में खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं और इससे न सिर्फ इन परिवारों बल्कि करीबन 100 से ज्यादा कारीगरों को भी रोजगार मिला है. बुधनी में लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी के वॉकर के अलावा कई अलग-अलग तरह के खिलौने बनाए जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन परंपरागत खिलौनों से अलग कुछ नए तरह के खिलौने और सोबेनियर बनाने का निर्णय लिया.

भोपाल की रहने वाली ओशीन मुराब बताती हैं कि "मुझे हस्तशिल्प से बने सामानों को लेकर शुरूआत से ही क्रेज रहा है. हस्तशिल्प के कपड़े हों या फिर खिलौने या दूसरे सामान. जैसे-जैसे बड़े हुए तो इसके बारे में जानने और सीखने की ललक और बढ़ती गई. तीन साल उन्होंने लकड़ी के खिलौने देखे. बुधनी में तैयार होने वाले इन खिलौनों को देखने के बाद उन्होंने इस दिशा में काम करने का विचार किया. इसके बाद वे खुद बुधनी पहुंची.

ओशीन बताती हैं कि इसके बाद उन्होंने खुद अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई और बुधनी में कॉमन फैसिलिटी सेंटर में काम शुरू किया." ओशीन की छोटी बहन मुनीशा बताती हैं कि "जब वे बुधनी में गए तो देखा कि बुधनी में खिलौनों में नए इनोवेशन करने का विचार किया. इसके लिए उन्हें सरकार से ग्रांट मिली. इसके बाद बहन के साथ मिलकर हमने कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर काम करना शुरू किया. सबसे पहले अपने लकड़ी के प्रोडक्ट के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई.

खिलौनों के साथ दोनों बहनें (ETV Bharat)

उन्हें बताया गया कि वे किस तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं और करीबन एक माह की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सुपरमैन, स्पाइडर मैन, बैट मैन के लकड़ी के खिलौने बनाने शुरू किए, जो बच्चों के बीच फेवरेट कैरेक्टर हैं. इसके अलावा सीता-राम, लक्ष्मण और हनुमान, तरह- तरह की चिड़िया के अलावा उन्होंने छोटे-छोटे सोबेनियर बनाने शुरू किए. लकड़ी से इन्हें तैयार करते और फिर इस पर कलर करते. इसमें मैग्नेट का भी यूज किया गया, ताकि हैंडमेन इन प्रोडक्ट को आसानी से कहीं भी चिपकाया जा सके.

अलग अलग तरह के सोबेनियर (ETV Bharat)

एक साल में बेचे 7 लाख के खिलौने

मुनीसा बताती हैं कि उन्होंने बड़े खिलौनों के स्थान पर छोटे-छोटे आइटम बनाने शुरू किए, जो बच्चों को तो पसंद आते ही हैं. साथ ही बड़ों को घरों के डेकेरोशन में पसंद किए जाते हैं. उनके यह खिलौनें ऑनलाइन मार्केट के अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर तक जा रहे हैं. पिछले एक साल में उन्होंने करीबन 7 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचे हैं. इसका फायदा उनके साथ काम करने वाली महिलाओं को भी मिला है. मुनीसा बताती हैं कि अब वे कुछ बड़े सोबेनियर बनाने पर भी विचार कर रहे हैं. इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई जा रही हैं. वे बताती हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिला रही हैं, ताकि वे अपनी आमदानी बढ़ा सकें."

लकड़ी के सोबेनियर (ETV Bharat)

नहीं मिल सका जीआई टैग

बुधनी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है. वे यहां से कई चुनाव जीते. बुधनी में बनने वाले खिलौनों को वे जीआई टैग दिलाने का ऐलान भी कर चुके हैं, हालांकि अब तक इन खिलौनों को जीआई टैग नहीं मिल सका है. बुधनी के खिलौनों की खासियत इसकी लकड़ी होती है. सफेद रंग की दूधी लकड़ी और चमकदार प्राकृतिक लाख का उपयोग कर इन खिलौनों को तैयार किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में बुधनी में बनने वाले इन खिलौनों का जिक्र कर चुके हैं.