मध्य प्रदेश में 2 मंत्रियों को छोड़ सभी सीट पर घटे मतदाता, 5.39 करोड़ पर सिमटा वोट बैंक

मंत्री कृष्णा और विश्वास सारंग की विस में सबसे ज्यादा घटे मतदाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है. मध्य प्रदेश में मतदाता सूची से 34.25 लाख मतदाता बाहर हो गए हैं. दिसंबर 2025 में हटाए गए 42.47 लाख मतदाताओं में से 8.49 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं. इसके बाद अब मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5.39 करोड़ है.

भोपाल: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद मध्य प्रदेश में मतदाता सूची की अंतिम सूची भी प्रकाशित कर दी गई है. इसके साथ ही प्रदेश में विधानसभा वार घटने और बढ़ने वाले मतदाताओं की संख्या भी साफ हो गई है. एसआईआर के अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से प्रदेश के दो मंत्रियों को छोड़ बाकी मंत्रियों को झटका लगा है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जबकि बाकी सभी मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदाता कम हुए हैं.

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में विधान सभावार देखें तो सबसे ज्यादा मतदाता राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट में कम हुए हैं. इस सीट से मंत्री कृष्णा गौर चुनाव जीती थी. गोविंदुपरा में 2023 के मुकाबले 3 लाख 20 हजार 746 मतदाता कम हुए हैं. इसके अलावा नरेला विधानसभा सीट में 2023 के मुकाबले 2026 में 65 हजार 579 मतदाता कम हुए हैं.

मंत्रियों की सीट पर अब कितने मतदाता (ETV Bharat)

किस मंत्री के विधानसभा में कितने कम हुए मतदाता

- गोविंदपुरा विधानसभा - इस सीट से मंत्री कृष्णा गौर चुनाव जीतती आई हैं. गोविंदपुरा में 72 हजार 179 मतदाता कम हो गए.

- नरेला विधानसभा सीट - इस सीट से मंत्री विश्वास सारंग ने पिछला चुनाव जीता था. इस सीट पर 65 हजार 579 मतदाता कम हुए.

- इंदौर 1 विधानसभा - इस सीट से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीते थे. इस सीट पर 52 हजार 537 मतदाता कम हुए हैं.

- ग्वालियर विधानसभा - इस सीट से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीते थे. इस सीट पर 42 हजार 416 मतदाता कम हुए हैं.

- जबलपुर पश्चिम विधानसभा - इस सीट पर मंत्री राकेश सिंह चुनाव जीते थे, इस सीट पर 25 हजार 672 मतदाता कम हुए हैं.

- सुरखी विधानसभा - मंत्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीतते आए हैं. इस सीट पर 19 हजार 723 मतदाता कम हुए हैं.

- रीवा विधानसभा - इस सीट से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने चुनाव जीता था, इस सीट पर 18 हजार 393 मतदाता कम हुए हैं.

- उज्जैन दक्षिण विधानसभा - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चुनाव जीते थे. इस सीट पर 4 हजार 471 मतदाता कम हुए.

- हरसूद विधानसभा - इस सीट से मंत्री विजय शाह चुनाव जीतते आ रहे हैं. इस सीट पर 7 हजार 248 मतदाता कम हुए हैं.

- नरसिंहपुर विधानसभा - मंत्री प्रहलाद पटेल इस सीट पर 6 हजार 66 मतदाता कम हुए.

- सांवेर विधानसभा - इस सीट से तुलसी सिलावट ने चुनाव जीता था. इस सीट पर 1 हजार 763 मतदाता कम हुए हैं.

- गाडरवारा विधानसभा - इस सीट से मंत्री उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते थे. इस सीट पर 1 हजार 475 मतदाता कम हुए हैं.

- मंडला विधानसभा - इस सीट पर मंत्री संपतिया उइके चुनाव जीती थीं. इस सीट पर सबसे कम 72 मतदाता कम हुए हैं.

- दिमनी विधानसभा - इस सीट से विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर चुनाव जीते थे. इस सीट पर 9 हजार 505 मतदाता कम हुए हैं.

मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में बढ़े मतदाता (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री की सीट पर बढे़ मतदाता

उधर, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा पर 2023 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. देवड़ा की सीट पर 100 मतदाता बढ़ गए हैं. 2023 में मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर 2 लाख 45 हजार 608 मतदाता थे, जो 2026 में बढ़कर 2 लाख 45 हजार 708 हो गए हैं. इसी तरह मंत्री निर्मला भूरिया की पेटलावद सीट पर भी मतदाताओं की संख्या 6 हजार 886 की बढ़ोत्तरी हुई है. 2023 में इस सीट पर 2 लाख 88 हजार 592 मतदाता थे, जो 2026 में बढ़कर 2 लाख 95 हजार 478 हो गए हैं.

पिछले चुनाव में जितने से जीते उससे ज्यादा कम हुए मतदाता

SIR के नतीजों के बाद प्रदेश की कई विधानसभा सीटों में कम हुई मतदाताओं की संख्या 2023 के जीत-हार के अंदर से ज्यादा है. इंदौर की एक विधानसभा सीट पर 2023 में जीत-हार का अंतर 57 हजार 939 था. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वाली इस सीट पर 2026 में 52 हजार 537 मतदाता कम हुए हैं. भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर 2023 में जीत-हार का अंतर 24 हजार 569 का था.

मंत्री विश्वास सारंग की इस सीट पर 2026 में 65 हजार 579 मतदाता कम हुए हैं. ग्वालियर विधानसभा सीट पर 2023 में जीत हार का अंतर 19 हजार 140 मतों का था, जबकि 2026 में इस सीट पर 42 हजार 416 मतदाता कम हुए हैं. मंत्री गोविंद सिंह की सुरखी विधानसभा पर जीत-हार का अंतर 2 हजार 175 मतों का था, जबकि 2026 में इस सीट पर 19 हजार 723 मतदाता कम हुए हैं.