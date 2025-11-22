ETV Bharat / state

एसआईआर के प्रचार में उतरे धर्मगुरु, अच्छा काम करने वाले बीएलओ का बीजेपी करेगी सम्मान

मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान में लोगों को जागरुक करने के लिए धर्मगुरु आए सामने. भोपाल बीजेपी कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन.

RELIGIOUS LEADERS PROMOTE SIR
एसआईआर के प्रचार में उतरे धर्मगुरु (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:27 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक करीब एक महीने विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इस काम में निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं. जिससे लोग आसानी से एसआईआर का फार्म जमा कर सकें. इस काम में राजनीतिक पार्टियां भी मतदाताओं की मदद कर रही हैं लेकिन अब भोपाल में एसआईआर के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए धर्मगुरु भी उतर गए हैं.

एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक

एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यालय में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें धर्म गुरु अनिलानंद महाराज, पंडित विष्णु राजौरिया, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चंद्र शेखर तिवारी, दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक भगवान दास सबनानी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि "धर्मगुरु समाज का एक अंग हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं. आपके एक आह्वान पर उनको लगेगा कि यह काम मेरा है. ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि यदि इसमें आलस करेंगे, तो दिक्कत होगी. संतो का आर्शीवाद मिलेगा तो इस काम को गति मिलेगी."

एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक (ETV Bharat)

'बेहतर काम करने वालों का होगा सम्मान'

जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने कहा कि "भोपाल ग्रामीण को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में 1601 बूथ हैं, जहां कई स्थानों पर बीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जहां कोई शिकायत मिल रही है, तो उसके लिए भाजपा भोपाल की लीगल सेल इसकी जानकारी और सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज रहे हैं. वहीं यदि परिणाम अच्छा आता है और किसी बीएलओ ने बहुत अच्छा काम करके एसआईआर के प्रतिशत को बढ़ाया है, तो ऐसे बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी.

संतों का दावा अब दोगुना होगा काम

धर्म गुरु अनिलानंद महाराज ने बताया कि "आज संगठन ने संतों का आह्वान किया और बुलाया, तो मैं सारे संतों की तरफ सभी लोगों से आह्वान करता हूं, कि आप एसआईआर में पूरी भूमिका निभाइए. यदि आपका वोटर कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा. आपका ड्राइविंग लायसेंस भी नहीं बनेगा. तो ये आपका काम है. हम लोग एक साथ जागते हैं तो आप देखेंगे कि अब आगे एसआईआर का काम दोगुना दिखाई देगा. इसलिए तत्काल बीएलओ के पास जाइए और अपने नाम की गणना कराइए."

