जानलेवा डेडलाइन 6 BLO की मौत, कर्मचारी संगठनों की डिमांड- 15 लाख दो
एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीएलओ काम के दबाव में मौत के शिकार. मध्य प्रदेश में बीते 10 दिन में 6 मौतें, कई बीएलओ बीमार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 4:47 PM IST
भोपाल : 54 बरस के शिवकुमार नापित शहडोल जिले के सोहगपुर में प्राइमरी टीचर थे. हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. उनके बेटे आदित्य का आरोप है कि एसआईआर सर्वे में लगातार बढ़ा काम का दबाव उनकी मौत की वजह है. मध्यप्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान से जुड़े कर्मचारी की ये छठी मौत है. कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि सर्वे की एक महीने की डेडलाइन जब जानलेवा हो रही है तो इसे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा.
उधर, कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी ये मांग उठ रही है कि जिस तरह से चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी की मौत पर 15 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी खर्च पर इलाज का प्रावधान है, उसे एसआईआर के काम में जुटे कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए.
शहडोल में बीएलओ की मौत, बेटे ने आरोप लगाया
शहडोल के सोहागपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे 53 वर्षीय बीएलओ शिवकुमार की सर्वे के दौरान ही मौत हो गई. मौत की संभावित वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. शिवकुमार नापित कुछ समय से बीमार चल रहे थे. लेकिन उनके बेटे आदित्य का आरोप है "लगातार ड्यूटी और डेडलाइन में काम पूरा करने का जो प्रेशर था, उससे उनकी परेशानी बढ़ गई और ये सर्वे उनके लिए जानलेवा साबित हो गया."
शहडोल जिले के 676 बीएलओ में से 453 बीएलओ ने डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया है. शिवकुमार सोहागपुर की प्रथामिक शाला में पदस्थ थे. परिवार जनों का आरोप है "ड्यूटी के दौरान फोन कॉल पर बात करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी. अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई."
6 बीएलओ की मौत... कांग्रेस बोली- ये डेडलाइन जानलेवा
मध्यप्रदेश में अब तक 6 बीएलओ की मौत के बाद अब इस समयसीमा को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है. कांग्रेस का आरोप है "समयसीमा कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है." कांग्रेस में एसआईआर सर्वे विभाग के संयोजक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "क्या वजह है कि ये जानलेवा समय सीमा तय कर दी गई है. एक महीने में कैसे ये टारगेट पूरा होगा. और क्या होगा कि अगर ये समय सीमा बढ़ा दी जाएगी."
वर्मा ने कहा "कांग्रेस मांग करती है कि इस सर्वे की समय सीमा बढ़ाई जाए. ये समझ से परे है कि चुनाव आयोग इतने दबाव में जल्दबाजी में ये सर्वे का काम क्यों करवाना चाहता है. इतना दबाव है कि कर्मचारियों की मौत हो रही है. हम मांग करते है कि इस सर्वे की समयावधि बढ़ाई जाए."
बीएलओ की मौत के बाद अब डॉक्टरों की तैनाती
मध्य प्रदेश में 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है. भोपाल में काम के तनाव में दो बीएलओ को दिल का दौरा पड़ा है. इसके बाद कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी वार्डो में डॉक्टरों की तैनाती का निर्देश दे दिया है ताकि किसी की अचानक से तबीयत बिगड़ने की स्थिति में उनकी संभाल हो सके.
मृतक को मिले 15 लाख, बीमार का इलाज सरकार कराए
कर्मचारियों की मौत के बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली के अलावा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को पत्र लिखा है.
उन्होंने मांग की है "जिस तरह से 2 दिन की मतदान ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 10 अप्रैल 2019 के आदेश के तहत कर्मचारी के निधन पर 15 लाख रुपए एवं घायल बीमार होने पर सरकारी खर्च पर इलाज की व्यवस्था है. वही व्यवस्था एक महीने चल रहे इस सर्वे के काम में भी होना चाहिए और जिन कर्मचारियों की सर्वे के दौरान मौत हुई है, उन्हें 15 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए."
- रीवा में SIR के दबाव से BLO को ब्रेन हैमरेज, परिजन बोले बुखार में भी काम पर गए
- सागर में SIR सर्वे कर रहे 3 BLO सस्पेंड, 3 SDM और 15 तहसीलदार को शो कॉज नोटिस
क्या सर्वे कर रहे कर्मचारियों पर दबाव इतना ज्यादा है
इससे पहले नर्मदापुरम में सर्वे से लौट रहे टीचर सुजान सिंह की रेलवे ट्रैक पार करते हुए मौत हो गई. भोपाल के नजदीक मंडीदीप के रहने वाले बीएलओ रमाकांत पांडे सर्वे से जुड़ी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए थे. मीटिंग खत्म होने के साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. प्राइमरी सरकारी स्कूल में टीचर रामाकांत को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मौत की वजह हार्ट अटैक निकल कर आई.
दमोह में निलंबन के बाद बीएलओ की मौत
इसी तरह दमोह में मौत हुई. यहां पर पेशे से टीचर भुवान सिंह भी सर्वे के ही काम में जुटे हुए थे. उन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया था. परिवार वालों का आरोप है कि मौत की वजह ये निलंबन ही बना. भुवान सिंह चौहान की मौत हार्ट अटैक से हुई. दमोह के ही सीताराम गोंड भी बीएलओ की ड्यूटी करते हुए बीमार पड़े अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन इलाज के दौरान ही चल बसे. बालाघाट में भी बीएलओ अनीता नागेश्वर की मौत हो गई. इनकी भी बेटी ये कह चुकी है कि मौत की असली वजह सर्वे का तनाव है.
05 करोड़ से ज्यादा मतदाता और एक महीना
मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एसआईआर का काम शुरू हुआ है, इसमें पूरे प्रदेश के 65 हजार 12 बूथ लेवल ऑफिसर यानि बीएलओ की तैनाती की गई है. जिन्हें पूरे प्रदेश के 05 करोड़ 74 लाख 05 हजार वोटर्स के फार्म को डिजिटल करना है. और ये पूरा काम एक महीने में खत्म किया जाना है.