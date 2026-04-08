भोपाल में बगैर ID प्रूफ 2-2 हजार में बेची सिम, एक फोटो पर जारी हुए ढाई सौ मोबाइल नंबर
भोपाल में ऑपरेशन फेस के तहत दो पीएसओ एजेंट गिरफ्तार. पुलिस को सायबर क्राइम के कई मामलों के खुलासे की उम्मीद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 2:08 PM IST
भोपाल : भोपाल में ऑपरेशन फेस के तहत पुलिस की कार्रवाई. सायबर क्राइम ब्रांच ने 246 से ज्यादा फर्जी सिम एक्टिव करने वाले 2 आरोपियों गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक ही चेहरे पर सैकड़ों सिम एक्टिव करने की जानकारी मिली थी. साइबर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े दोनों एजेंट एक ही चेहरे पर सैकड़ों सिम एक्टिव करते थे. साइबर क्राइम ब्रांच को पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें इन सिम के जरिए ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया.
एआई आधारित फेसिअल रिकॉग्निशन टूल से पहचान
पुलिस ने बताया कि ये सिम 1 से 2 हज़ार तक बेची जाती थी. अपराधी पीएसओ एजेंट के रूप में काम करते थे. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक ही व्यक्ति के चेहरे (फोटो) का इस्तेमाल कर करीब 246 से 250 फर्जी सिम कार्ड जारी किए. इन सिम को अलग-अलग नाम और पते पर फर्जी आईडी के जरिए एक्टिव किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन से प्राप्त जानकारी और एआई आधारित फेसिअल रिकॉग्निशन टूल (ASTR) के जरिए ऐसे मामलों की पहचान की गई, जहां एक ही चेहरे पर 50 से ज्यादा मोबाइल नंबर एक्टिव पाए गए.
एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक ही व्यक्ति के चेहरे (फोटो) का इस्तेमाल कर करीब 246 से 250 फर्जी सिम कार्ड जारी किए. क्राइम ब्रांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मिली थी. फिर तकनीकी आधार पर क्राइम ब्रांच आरोपियों तक पहुंची."
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इस तरह करते थे सिम एक्टिवेट
सायबर क्राइम ब्रांच ने POS एजेंट, जहांगीराबाद निवासी देवेन्द्र यादव और POS एजेंट, इतवारा रोड निवासी सैफ कुरैशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 20, आईटी एक्ट की धारा 66C और दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी पीओएस एजेंट थे. टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अधिक सिम बेचने पर मिलने वाले इंसेंटिव के लालच में उन्होंने यह फर्जीवाड़ा किया.
ग्राहकों के आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी अपने पास रखते थे, उन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अलग-अलग नाम-पते से सिम जारी करते थे. इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए है. अन्य साथियों की तलाश जारी है.