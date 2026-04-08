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भोपाल में बगैर ID प्रूफ 2-2 हजार में बेची सिम, एक फोटो पर जारी हुए ढाई सौ मोबाइल नंबर

सिम कार्ड का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरफ्त में ( ETV BHARAT )