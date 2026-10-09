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भोपाल के हाजियों के लिए गुड न्यूज, मक्का की रुबात में मिलेगी जगह, 17 को लॉटरी से फैसला

भोपाल के हाजियों के लिए गुड न्यूज ( ETV Bharat )

भोपाल: मक्का और मदीने में भोपाल के हाजियों के ठहरने की रुबात (धर्मशाला) फिर एक बार चर्चा में आ गयी है. इसी चर्चाओं के बीच औकाफ-ए-शाही के वरिष्ठ सदस्य सिकंदर हफीज ने मक्का की रुबातों को लेकर कहा कि, ''भोपाल वालों के लिए खुशखबरी है कि इस बार रुबात में भोपाल के हाजियों के रुकने की जगह लिए मिल जाएगी.'' सिंकदर हफिज ने रुबात पर लगे आरोपों पर सफाई दी. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर विधायक आरिफ मसूद का नाम लिए बिना हमला बोला.

मक्का की रुबातों पर चल रहे विवादों के बीच औकाफ-ए-शाही के वरिष्ठ सदस्य सिकंदर हफीज सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आये. उन्होंने दावा किया कि, ''इस बार मक्का की रुबात भोपाल के हाजियों को मिल जाएगी. 17 अक्टूबर लाटरी के जरिये रुबात का एलाटमेंट कर दिया जायेगा. हालांकि कितने हाजियों को ठहरने के लिए रुबात मिलेगी इसका जिक्र सिकंदर हाफिज ने नहीं किया. लेकिन इतना जरूर बता दिया की मदीने में हाजियों के ठहरने का मामला अदालत में विचाराधीन है. समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे है.