बोलकर बताएगा साइन लैंग्वेज ग्लब्ज, मूक-बधिरों का जीवन आसान बनायेगा ये हाईटेक दस्ताना

मूक-बधिर लोगों के लिए महाराष्ट्र के एक छात्र ने तैयार किया ग्लब्ज. इस हाईटेक दस्ताने की वजह साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं दिव्यांग.

SIGN LANGUAGE GLOVE
साइन लैंग्वेज को बोलकर बताएगा ग्लव्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:31 PM IST

भोपाल: बोलने और सुनने में अक्षम व्यक्तियों को अपनी बात कहने के लिए इशारों का ही सहारा लेना पड़ता है. इसके बाद भी अधिकांश लोग उनकी बात को ठीक-ठीक समझ नहीं आते, लेकिन जल्द ही ऐसे दिव्यांग मोबाइल की मदद से बोलकर भी अपनी बात कह सकेंगे. इस विजन को लेकर महाराष्ट्र के एक छात्र द्वारा साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर तैयार करने का काम किया जा रहा है. इसका प्रोटोटाइप भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रही राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है. इस साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए कॉपीराइट भी फाइल किया गया है.

साइन लैंग्वेज को बोलकर बताएगा ग्लव्स

श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. इस लैंग्वेज की मदद से वे आपस में बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी किसी दूसरे से बात करने का सवाल आता है, तो आम व्यक्ति उनके इशारों को समझ नहीं पाते. इस परेशानी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के छात्र संस्कार देशमुख ने एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर तैयार किया है.

मूक-बधिर लोगों के लिए महाराष्ट्र के एक छात्र ने तैयार किया ग्लब्ज (ETV Bharat)

इसको एक ग्लव्स के रूप में तैयार किया गया है. इसकी मदद से दिव्यांग कुछ शब्दों को मोबाइल की मदद से बोल सकेंगे साथ ही लिखकर भी दिखा सकेंगे. संस्कार बताते हैं कि "इस ग्लव्स में उन्होंने सर्किट कम्प्लीशन मेथड पर तैयार किया है. इसमें जैसे ही सक्रिट पूरा होगा, तो यह कमांड देंगे. इसके बाद यह कमांड को ट्रांसलेट करके बोलकर बताएगा."

सिर्फ 1 हजार में बनकर हुआ तैयार

आमतौर पर इस तरह के साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कीमत लाखों में होती है. हालांकि, यह बेहद हाईटेक भी होते हैं, लेकिन छात्र संस्कार ने इसे करीबन 1 हजार रुपए में तैयार किया है. वे बताते हैं कि इसमें फ्लेक्स सेंसर का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि एक सेंसर की कीमत ही करीब 26 हजार रुपए होती है. एक ग्लव्स में 5 सेंसर की जरूरत होती है.

इसके स्थान पर इस ग्लव्स में एल्युमीनियम फॉइल का उपयोग किया गया है. इसे करीब एक साल में तैयार किया गया है. ट्रांसलेटर में 30 वाक्यों को रिकॉर्ड किया गया है, जैसे मेरा नाम नरेश है, मुझे प्यास लगी है आदि. ग्लव्स से इशारा करते ही यह बोलकर बताता है. इसी तरह जैसे ही हाथ हिलाते हैं तो यह हैलो बोलता है.

240 मॉडल किए गए प्रस्तुत

इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी में दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना सहित देश भर से 900 बच्चे और स्टूडेंट्स हिस्सा लेने आए हैं. इसमें करीब 240 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक "प्रदेश में वैज्ञानिक और नवाचारी सोच विकसित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इस दिशा में इस तरह के आयोजन बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोगों की तरफ प्रोत्साहित करते हैं. इस साल राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है."

NATIONAL CHILD SCIENCE EXHIBITION
GLOVES HELP DEAF AND DUMB
SIGN LANGUAGE TRANSLATE VOICE GLOVE
BHOPAL NEWS
