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रफ्तार का नया रेलवे कॉरिडोर, श्यामपुर से कुरावर के बीच ट्रेन ने पकड़ी 120 किमी की स्पीड

इस नई रेललाइन के शुरू होने से न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों के सफर का समय भी करीब 3 घंटे कम हो जाएगा. इस नई रेल लाइन से ​ भोपाल और कोटा रेल मंडलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

भोपाल: नई रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत भोपाल से रामगंज मंडी के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मध्यवृत्त के रेल संरक्षा आयुक्त गुरू प्रकाश ने शुक्रवार को श्यामपुर से कुरावर के बीच नवनिर्मित 13.70 किलोमीटर लंबे रेलखंड का सफल कमीशनिंग निरीक्षण किया. इस दौरान नए ट्रैक पर ट्रेन को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर स्पीड ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा.

​दूरी होगी 42 किमी कम, समय और ईंधन दोनों की बचत

भोपाल रेल मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया, "​इस नई रेल परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत करेगी. वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले ब्यावरा-झालावाड़ मार्ग की तुलना में यह नया रूट 42 किलोमीटर छोटा है. रूट छोटा होने के कारण ट्रेनों के परिचालन में भी भारी मात्रा में ईंधन की बचत होगी और यात्रियों का कीमती समय भी बचेगा. इस सीधे रूट से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सफर करने वाले आम यात्रियों के साथ-साथ व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा."

​सुरक्षा के कड़े मानकों पर परखा गया नया ट्रैक (ETV Bharat)

​सुरक्षा के कड़े मानकों पर परखा गया नया ट्रैक

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ​ट्रायल रन से पहले रेल संरक्षा आयुक्त गुरू प्रकाश ने श्यामपुर और कुरावर स्टेशन यार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने मोटर ट्राली के जरिए ट्रैक की सुरक्षा, तकनीकी गुणवत्ता और पुलों की मजबूती को जांचा. रेलवे की सिग्नलिंग, दूरसंचार प्रणाली और समपार फाटकों (लेवल क्रासिंग) का भी गहन परीक्षण किया गया, ताकि भविष्य में यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के दौरान संरक्षा को लेकर कोई चूक न हो. सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही 120 किमी प्रति घंटा की गति से हाई-स्पीड ट्रायल को अंजाम दिया गया.

120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल (ETV Bharat)

​भोपाल और कोटा रेल मंडलों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

276 किलोमीटर लंबी इस पूरी परियोजना में कुल 27 स्टेशन शामिल हैं. इसका 111 किलोमीटर का हिस्सा (निशातपुरा डी केबिन से ब्यावरा तक) भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, जिसके निर्माण के लिए 1,255 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया है. कुरावर तक का 56 किलोमीटर का काम अब पूरा हो चुका है.

मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के अनुसार, "इस परियोजना से भोपाल और कोटा मंडल के बीच सीधी और निर्बाध रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे यात्रियों को आने-जाने में भारी सुगमता होगी और माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी. इसके साथ ही सोनकच्छ-नरसिंहगढ़ एवं ब्यावरा-सोनकच्छ को भी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है."