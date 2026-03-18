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भीमबेटका ही नहीं, श्यामला हिल्स भी प्रागैतिहासिक विरासत का खजाना, सड़कों पर मिल रहे पत्थर के औजार

भोपाल: राजधानी भोपाल का श्यामला हिल्स क्षेत्र अब सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रागैतिहासिक पहचान के लिए भी चर्चा में है. दरअसल, हाल के तथ्यों से सामने आया है कि यहां सड़कों और आसपास के इलाकों में हजारों साल पुराने पत्थर के औजारों के प्रमाण मिल रहे हैं, जो इस क्षेत्र को मानव सभ्यता के शुरुआती केंद्रों में शामिल करते हैं.

इतिहासकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का श्यामला हिल्स क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. पुरातत्वीय साक्ष्यों के अनुसार, यहां पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के पत्थर के औजार जैसे हैंड ऐक्स, चॉपर, फ्लेक और माइक्रोलिथ मिले हैं. ये औजार इस बात का संकेत देते हैं कि प्राचीन मानव यहां शिकार, भोजन संग्रह और दैनिक जीवन के कार्यों में सक्रिय था.

श्यामला हिल्स भी प्रागैतिहासिक विरासत का खजाना (ETV Bharat)

हजारों साल पहले रहा मानव बसाहट का केंद्र

विशेषज्ञों के अनुसार, श्यामला हिल्स की भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, जल स्रोत (बड़ा तालाब) और घने वन, इसे प्रागैतिहासिक मानव के लिए आदर्श निवास बनाती थी. यही कारण है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों पहले मानव बसाहट का केंद्र रहा होगा. इतना ही नहीं, श्यामला हिल्स की सांस्कृतिक समानता विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका शैलाश्रयों से भी जुड़ती है. हालांकि यहां प्रत्यक्ष शैलचित्र सीमित हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में मिले करीब 30 हजार वर्ष पुराने शैलचित्र इस पूरी बेल्ट को प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा साबित करते हैं.

संरक्षण जरूरी, पर्यटन के नए अवसर

इतिहासकार सैयद खालिद गनी बताते हैं कि "इतनी महत्वपूर्ण खोजों के बावजूद इन स्थलों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रहा है. शहरीकरण, निर्माण कार्य और जागरूकता की कमी के कारण ये पुरातात्विक साक्ष्य धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं. अगर समय रहते इन स्थलों को संरक्षित किया जाए, तो न केवल इतिहास की नई परतें खुलेंगी, बल्कि पर्यटन और शोध के नए अवसर भी पैदा होंगे."