रेड राइस लेडी के पहाड़ जैसे हौसले, जमीन से थाली तक लौटा लाई श्री अन्न

भोपाल: उत्तरकाशी में पहाड़ पर बसे नौगांव की रहने वाली स्वतंत्री बंधानी को रसोई की थाली ने ऐसा रास्ता दिखाया कि उन्होंने पहाड़ों की जमीनों पर उगने वाले अनाज की सूरत बदल दी. स्वतंत्री कहती हैं मैं रोज थाली देखती और उदास हो जाती थी कि हमारी थाली में मोटे अनाज के वो सारे व्यंजन धीरे-धीरे हटते जा रहे. जो मेरे दादी नानी बनाती थी. थाली से गायब हुए श्रीअन्न की तलाश ही उन्हें उन खेतों तक ले गई. जहां पहाड़ों पर किसान पारंपरिक खेती से किनारा कर रहे थे.

स्वतंत्र बंधानी ने पहाड़ों की रसोई से लेकर थाली तक में श्री अन्न को लौटाने की ऐसी मुहिम छेड़ी कि आज 10 हजार से ज्यादा किसानों के खेतों में मोटे अनाज की पैदावार शुरु हो चुकी है. अब पहाड़ों के दुर्लभ हो चुके चीणा कोणी के बीज स्वतंत्री जुटा रही हैं. उन्हें गांव-गांव किसानों तक पहुंचा रही हैं. पहाड़ से हौसले की इस कहानी में लोगों के घर सेहत के बीज पहुंचाने की जिद और जुनून है. पहाड़ों के लाल चावल को बचाने से लेकर उगाने और उसे बाजार तक पहुंचाने में बीते 10 साल की स्वतंत्री की मेहनत का रंग है ये कि उन्हें भारत की रेड राइस लेडी का खिताब दे दिया गया.

स्वतंत्र बंधानी की श्री अन्न बचाने की मुहिम (ETV Bharat)

पहले जानिए थाली से गुम हुए अनाज कैसे करामाती

स्वतंत्री बंधानी बताती हैं "पहाड़ों में लोग सालों बीमार नहीं पड़ते थे. बड़ी बीमारी की तो बात ही छोड़ दीजिए. उसकी वजह क्या ये मोटा अनाज ही था. जिसकी हमने कद्र नहीं की. वो अपने हाथों से बने हुए मंडुवे यानि कोदू के लड्डूओं को दिखाते हुए कहती हैं. शुगर फ्री अब चला है, लेकिन हमारे मंडुवे शुरू से शुगर फ्री हैं और कहने भर को नहीं है, अगर ये आपने नियमित खा लिए तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती. इतना ही नहीं ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है.

इसके अंदर इतना फाईबर है कि तीन रोटी बराबर का एक लड्डू है. वे आगे कहती हैं तो जो मोटा अनाज हमें ताकत दे रहा था, जो हमें सेहत दे रहा था उसे ही थाली से रवाना कर दिया, क्योंकि किसानों के कैश क्राप चाहिए थी. किसानों ने ये देखा ही नहीं कि अपनी जमीन की पैदावार बदल कर वो कितना नुकसान कर रहे हैं. मुझे लगा कि थाली से पहले रसोई और रसोई से पहले जमीन पर इस अनाज को लौटा लाने की जरुरत है. स्वतंत्र बंधानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के श्रीअन्न पर केन्द्रित राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव में हिस्सा लेने भोपाल पहुंची हैं.