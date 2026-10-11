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भोपाल में खाने में निकली छिपकली, एक साथ 12 से ज्यादा बच्चे बीमार, व्यवस्था पर उठे सवाल

भोपाल खाने में निकली छिपकली ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के नीलबड़ क्षेत्र के मुगालिया छाप स्थित शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है. भोजन में छिपकली मिलने के बाद 12 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बीमार बच्चों को इलाज के लिए जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

खाने में निकली छिपकली, 13 बच्चे एकसाथ बीमार