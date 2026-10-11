भोपाल में खाने में निकली छिपकली, एक साथ 12 से ज्यादा बच्चे बीमार, व्यवस्था पर उठे सवाल
भोपाल के श्रमोदय आवासीय विद्यालय में खाने में मिली छिपकली, एक साथ 12 से ज्यादा बच्चे बीमार, पुलिस करेगी बच्चों के बयान दर्ज. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:08 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के नीलबड़ क्षेत्र के मुगालिया छाप स्थित शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है. भोजन में छिपकली मिलने के बाद 12 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बीमार बच्चों को इलाज के लिए जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.
खाने में निकली छिपकली, 13 बच्चे एकसाथ बीमार
भोपाल के रातिबढ़ थाना इलाके के शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में छिपकली निकलने से 13 एक साथ बीमार हो गए. इस घटना ने स्कूल में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चों के भोजन बनाने और फिर खाने को परोसने से पहले चेक क्यों नहीं किया गया.
आवासीय विद्यालय के प्रबंधन से नहीं हुई बात
इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है. ऐसे में भोजन में छिपकली निकलना खाद्य सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाता है. ये पहली घटना नहीं है इससे पहले भी हॉस्टल मेस मे ऐसी कई घटना सामने आ चुकी है. जहां खराब भोजन परोसने की शिकायत मिली है. जब इस बारे में हमने श्रमोदय आवासीय विद्यालय के प्रबंधक से बात करनी चाही तो उनसे सपर्क नहीं हो पाया.
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बच्चों के बयान के बाद होगी कार्रवाई
वहीं रातीबड़ थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा ने कहा कि "जेपी अस्पताल से सूचना आई थी. जिसके बाद मामले को जांच में लिया गया है. बच्चों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बच्चे कैसे बीमार हुए, ये अभी जांच का विषय है? अब सवाल यह है कि बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच आखिर कैसे की जा रही थी. क्या भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता के मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.