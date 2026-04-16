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भोपाल में अपराधियों के हौंसले बुलंद, किराना व्यापारी को सड़क पर मारी गोली, मौत

रिश्तेदारों के घर जा रहा था हनीफ, शमशाबाद रोड पर मिला शव और बाइक, सीने में करीब से मारी गोली.

BERASIA HANEEF WARD 12 MURDER
मृतक हनीफ खान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. कारोबारी का शव उसके घर से 10 किलोमीटर दूर मिला है. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान बैरसिया निवासी हनीफ खान के रूप में हुई है.

शमशाबाद रोड पर मिला शव और बाइक

बेरिसिया पुलिस के मुताबिक बुधवार को किराना व्यापारी 42 वर्षीय हनीफ खान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. मृतक का शव उसके घर से 10 किलोमीटर दूर शमशाबाद रोड स्थित ढाबा के पास मिला है. शव के पास बाइक भी पड़ी हुई थी, जिससे एक्सीडेंट का मामला माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं.

Berasia haneef ward murder
बेरसिया थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat)

सीने में बेहद करीब से मारी गोली

बताया जा रहा है कि किराना व्यापारी हनीफ वार्ड नंबर-12 बेरसिया का रहने वाला था। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी।कारोबारी के सीने में गोली लगी. गोली इतनी पास से मारी गई कि सीने के आर-पार हो गई, जिससे उसने मौके पर दम तोड़ दिया. पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके.

परिजन बोले- रिश्तेदार के घर शमशाबाद जा रहे थे

मृतक को परिजनों ने बताया कि वह रिश्तेदार के घर शमशाबाद जा रहे थे. शाम 4:30 बजे के करीब शमशाबाद रोड स्थित ढाबे के पास अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक ही गोली फायर की थी. वहीं, परिजनों के मुताबिक हनीफ का किसी से विवाद या पुरानी दुश्मनी नहीं थी. पुलिस को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी जानकारी दी है कि उन्होंने कुछ बाइक सवारों को मौके से भागते देखा था.

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एसपी बोले- आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे

इस मामले में भोपाल देहात SP रामशरण प्रजापति ने बताया, '' मौके से मृतक की बाइक मिली है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. ढाबे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है और उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी.''

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