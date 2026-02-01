ETV Bharat / state

अब हर जिले में शी मार्ट, शिवराज सिंह ने बताया- कैसे लाड़ली बहनें होंगी मालामाल

विकसित भारत जी राम जी के लिए 1.51 लाख करोड़ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि, ''ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि, ''ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4 लाख 35 हज़ार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. ग्रामीण विकास के कुल बजट में अकेले ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.''

भोपाल: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''बजट में देश की हमारी बहनों की आर्थिक मजबूती पर खास ध्यान दिया गया है.'' शिवराज ने कहा कि, ''एक तरफ लखपति दीदी योजना के जरिए बहनों की आर्थिक समृद्धि का रास्ता बना है. दूसरी तरफ आज बजट में वित्त मंत्री ने शी-मार्ट की घोषणा की है.'' उन्होंने बताया कि, कैसे ये शी-मार्ट महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के साथ उनकी इनकम डबल करेंगे. शिवराज ने बताया कि, ''किस तरह से हर जिले में बनने वाले ये शी-मार्ट लाड़ली बहनों को मालामाल करेंगे.''

मनरेगा के बारे में उन्होंने बताया कि, ''पिछली बार ओवरऑल मनरेगा बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपये था, जबकि इस बार अकेले केंद्र का हिस्सा 95,692 करोड़ रुपये से ज़्यादा रखा गया है. राज्यों के हिस्से को जोड़ने पर यह राशि 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है.'' केंद्रीय मंत्री चौहान के मुताबिक, ''पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जाएगी.'' उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि, ''पहले 5 वर्षों में पंचायतों को कुल लगभग 2,36,000 करोड़ रुपये सीधे मिले थे, जो अब बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपये हो गए हैं, यानी लगभग दोगुना हो जाएगी.''

किसानों को ऐसे मिली है बजट में राहत

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपये कर दिया गया है. कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा.'' किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि, ''सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले.''

शी-मार्ट से ऐसे महिलाएं होंगी मालामाल, आमदनी बढेगी

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''बजट में महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए लखपति दीदी के बाद अब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी-मार्ट का इंतजाम किया गया है. इसमें हर जिले में बहनों के बनाए हुए प्रोडक्ट बेचने के लिए रिटेल आउटलेट लगाए जाएंगे. जिन्हे शी मार्ट का नाम दिया गया है. इनमें स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाज़ार मिलेगा.'' उन्होंने कहा कि, ''पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी, यही इस पहल का उद्देश्य है.''