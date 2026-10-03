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एक कचौरी दो समोसा पर शिवराज की नसीहत, बेटियों का मान सम्मान, इज्जत हमारी ड्यूटी

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को किया संबोधित. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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एक कचौरी दो समोसा पर शिवराज की नसीहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: वुमेन प्रोटेस्ट से बेहद चर्चा में आए एक नारे का जिक्र केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया और उस नारे को दोहराते ये अफसोस जताया कि ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम. क्यों हमारे देश की बेटियों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. शिवराज भोपाल में छात्रों के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि आखिर मेरी बेटियों को क्यों लिखना पड़ रहा है कि एक कचौरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा. समाज का विश्वास कहां गया.

एक कचौरी दो समोसा, हमारी बेटियों को ये क्यों कहना पड़ा

भोपाल में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "जान पहचान के लोग ही कई बार बेटियों को गलत नजरों से देखते हैं. ऐसी घटनाएं होती हैं कि लगता है कि क्या हो गया हमारे समाज में. बेटियों का मान सम्मान इज्जत ये हमारी ड्यूटी है, समाज की ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है."

शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में छात्र-छात्राओं को किया संबोधित (ETV Bharat)

उन्होनें कहा, "एक नारा आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है. एक कचोरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा. मैं सारे पुरुष वर्ग को कहना चाहता हूं, भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि मेरी बेटियों को क्यों लिखना पड़ा रहा है कि एक कचौरी दो समौसा. बेटियां हम पर विश्वास करें. हमें ये संकल्प लेना होगा हम बेटियों की इज्जत करेंगे हम अपनी बहनों की इज्जत करेंगे. नारी मां जैसी है. बेटी देवी जैसी है. इन का मान समामान करना हमारी ड्यूटी है. उनकी इज्जत के लिए जो कुछ करना है हम करेंगे. मैं तो पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन समाज को भी जागना होगा."

'बेटियां ला रहीं देश के लिए सोना, बढ़ा रहीं गौरव'

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा, "हमारी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. इससे पहले हमारी महिला हॉकी टीम ने भी चीन को हराकर 40 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया. हमारे खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक मेडल जीत रहे हैं. मैं भारत के सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं.

हमारी एक टीम वनडे वर्ल्ड कप में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना दम दिखाया है. यानी भारतीय टीमें एक साथ कई मोर्चों पर अपना परचम लहरा रही हैं. भारत के खिलाड़ी जब चाहें, एक साथ कई मोर्चों पर अपनी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं."

महिला हिंसा के खिलाफ शिवराज ने लिए थे ये कड़े फैसले

शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए थे, उसमें उर्जा महिला डेस्क प्रमुख था. जिसमें प्रदेश के 700 से ज्यादा थानों में महिला डेस्क बनाई गई थी. इसका मकसद ये था कि महिला अपराधों की सुनवाई में पीड़ित को जिस संवेदनशीलता की जरुरत होती है वो उन्हें मिल सके.

इसके अलावा पंख अभियान के तहत किशोरियों की पूरी जानकारी के डेटा तैयार किया गया. इसमें बाल विवाह, दहेज और पॉस्को जैसे कानून के लिए बेटियों को ट्रेनिंग दी गई. रेप केस में फांसी की सजा का प्रावधान भी शिवराज सरकार का ही एक महत्वपूर्ण फैसला था.

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