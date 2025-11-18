ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में NDA की बंपर जीत की असल वजह अब आई सामने, सुनिए शिवराज की जुबानी

बिहार में बंपर जीत का राज बताया शिवराज ने ( Source : Kirar samaj sabha )

शिवराज सिंह चौहान बीते दो साल से मध्यप्रदेश की राजनीति से दो गज की दूरी के अंदाज में चल रहे थे. उन्होंने इन दो सालों में ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिससे लगे कि उनमें मध्य प्रदेश में खोई अपनी ताकत को लेकर कहीं असंतोष में हैं. लेकिन अर्से बाद किरार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज ने वह सब कुछ खुलकर कहा जो अब तक उनकी जुबां पर कभी नहीं आया. शिवराज ने बताया "देश में सिर्फ एक योजना है जो जीत का पर्याय बन गई है."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार समाज की सभा में (Source : Kirar samaj sabha)

शिवराज ने इशारों में बहुत कुछ कहा और ये भी बताया कि बिहार में बीजेपी को मिली बंपर जीत के पीछे की असली वजह क्या है. लाड़ली बहना योजना को लेकर शिवराज ने अर्से बाद चुप्पी तोड़ी है.

भोपाल : बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत की वजह क्या है? केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका खुलासा किया. किरार समाज के कार्यक्रम में शिवराज ने 2023 के अपने ज़ख्म ताज़ा किए और बताया कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए कटा उनका नाम कैसे उनके लिए इम्तेहान की घड़ी बन गया.

शिवराज ने लाड़ली बहना का जिक्र किया और कहा "ये योजना पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रही है. चुनाव जीतने का कारण बन गई है ये योजना. लाड़ली बहना महाराष्ट्र में लाड़की बहना बन गई. कहीं मैय्या सम्मान योजना हो गई. कहीं और कोई योजना हो गई. बिहार में तो ऐसी हो गई कि आप सबने देखा."

फिर शिवराज ने ये कहने में भी गुरेज नहीं किया "लाड़ली बहना देश को उन्हीं की देन थी. ये योजना उन्होंने दिल से बनाई है, दिल से बनाई योजना चलती हैं. फिर वे बोले मैं अपना नहीं कह रहा, बेटे-बेटियों के लिए कह रहा हूं कि ठीक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें."

... तो लाड़लियों के बिछुड़ी बनवा दो इस मुकुट से

किरार समाज के कार्यक्रम में शिवराज को चांदी का मुकूट समाज की तरफ से पहनाया गया. शिवराज ने कहा "ये मुकुट यूं तो अमूल्य निधि है." उन्होंने सुझाव दिया "जब गरीब बेटियों का ब्याह करेंगे तो इस मुकुट से उनके लिए बिछुड़ी बना लेंगे. उन बहनों और बेटियों के पांव में पहना देंगे ताकि उनके मामा का सिर हमेशा उनके पैरों में रहे." शिवराज ने कहा कि मैं ये चाहता हूं बेटियों- बहनों के पैरों में मेरा सिर हमेशा झुका रहे.

शिवराज के मन की बात-ये टाइमिंग क्या कहती है

शिवराज ने एक अर्से बाद 2023 का पूरा वाकया सुनाया. और ये बताया "चुनाव में बीजेपी के जीत जाने के बाद तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा. फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, वह उनके लिए किस तरह से परीक्षा थी." शिवराज ने कहा "मैंने खुद मोहन जी का नाम आगे बढ़ाया लेकिन वह मेरे लिए परीक्षा का समय था. मैंने धैर्य से काम लिया और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला."