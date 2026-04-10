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यूरिया, डीएपी की कीमतों पर शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, किसानों का रिकॉर्ड देखेगी सरकार

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ETV BHARAT )