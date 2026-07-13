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नवाबों की प्रॉपर्टी मुसलमानों की अमानत, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर भड़के शिया इमाम

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर शिया समुदाय ने उठाए सवाल, वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की, बाहरियों का न हो दखल. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Shia community angry mp Waqf Board
वक्फ बोर्ड विवाद में शिया समुदाय की एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 1:06 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है. अब तक इस मुद्दे पर सुन्नी संगठनों और मुस्लिम सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं, लेकिन पहली बार शिया समुदाय ने भी खुलकर अपना पक्ष रखा है. करोंद स्थित आल-ए-मोहम्मद शिया जामा मस्जिद के इमाम-ए-जुमा मौलाना सैयद अजहर हुसैन रिजवी ने बोर्ड के नये गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक अमानत हैं, इसलिए इनके प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना उचित नहीं है.''

नवाबों ने गरीबों को दान की थी अपनी संपत्ति: रिजवी
वक्फ बोर्ड विवाद में शिया समुदाय की एंट्री हो गयी है. गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर अब सवाल उठने लगे हैं. शिया समुदाय के प्रमुख सैयद अजहर हुसैन रिजवी ने कहा कि, ''वक्फ की जमीनें और संपत्तियां वर्षों पहले मुस्लिम शासकों, नवाबों और समाज के संपन्न लोगों ने शिक्षा, धार्मिक कार्यों, गरीबों की सहायता और समाज कल्याण के उद्देश्य से दान की थीं. ऐसे में इन संपत्तियों के संचालन और संरक्षण का अधिकार भी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के पास ही रहना चाहिए.''

शिया समुदाय ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

शिया प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिए जाने पर नाराजगी
उनका कहना था कि, वक्फ बोर्ड का स्वरूप धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए इसमें बाहरी हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए. उन्होंने नए वक्फ बोर्ड में किसी भी शिया प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताई. मौलाना ने कहा कि, ''प्रदेश में शिया समुदाय की भी बड़ी आबादी है और वक्फ से जुड़े कई संस्थान शिया समाज के अधीन हैं. इसके बावजूद बोर्ड में एक भी शिया सदस्य या आलिम को शामिल नहीं किया गया, जिससे समुदाय में निराशा है.''

उनका कहना था कि, यदि बोर्ड का गठन संतुलित तरीके से किया जाता तो सभी मुस्लिम वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए था. मौलाना रिजवी ने उन लोगों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए जिन्होंने नए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल का स्वागत किया था. उन्होंने कहा कि, ''धार्मिक और सामुदायिक मुद्दों पर समाज की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए. यदि कोई धार्मिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे फैसलों का समर्थन करता है जिन पर समाज के भीतर व्यापक असहमति है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में नाराजगी पैदा होती है.''

MP WAQF BOARD CHIEF SANWAR PATEL
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड (ETV Bharat)

कम्यूनिटी में आपसी एकता की कमी
मौलाना रिजवी ने मुस्लिम समाज से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि, ''आज समुदाय जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें आपसी एकता की कमी भी एक बड़ी वजह है. यदि समाज संगठित रहेगा तो उसके धार्मिक और सामाजिक हितों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सकेगी.'' इस पूरे घटनाक्रम के बीच शहर काजी के स्वागत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

निकाह काजी मौलाना मआज ने दिया इस्तीफा
मुस्लिम त्योहार कमेटी सहित कई सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है. निकाह काजी मौलाना मआज ने भी विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. समाज के कई लोगों का कहना है कि, शहर काजी और नायब काजी जैसे धार्मिक पदों पर बैठे लोगों से समुदाय की भावनाओं के अनुरूप भूमिका निभाने की अपेक्षा रहती है.

उधर, इस पूरे विवाद पर पक्ष जानने के लिए शहर काजी मुश्ताक अली नदवी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. फिलहाल वक्फ बोर्ड की नई संरचना को लेकर प्रदेश में बहस और विरोध का सिलसिला जारी है.

Last Updated : July 13, 2026 at 1:06 PM IST

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