रवीन्द्र नाथ टैगोर की दुर्लभ रिकार्डिंग में गूंजा वंदे मातरम, मोहन यादव ने बताया कैसे प्रेरणा बना गीत
वंदे मातरम गीत को पूरे हुए 150 साल, राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में आयोजित हुआ कार्यक्रम, मोहन यादव ने वंदे मातरम को मंत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 1:38 PM IST
भोपाल: वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे हुए. इस मौके पर मध्य प्रदेश में वंदे मातरम स्वरणोत्सव की शुरुआत हुई. राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं ये वो मंत्र है. जिसने देश में आजादी की अलख जगाई. इस मौके पर रवीन्द्र नाथ टैगोर के स्वरों में बद्ध वंदे मातरम की दुर्लभ रिकार्डिंग संस्कृति विभाग की ओर से जब सुनाई गई, तो मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत बाकी मंत्री और विधायक हतप्रभ रह गए.
वंदे मातरम के 150 बरस, 7 नवंबर तक ऐसे चलेगा उत्सव
‘वंदे मातरम’ का 150वां स्मरणोत्सव चार चरणों में साल भर आयोजित किया जाएगा. डॉ मोहन यादव ने वंदे मातरम गीत की ताकत याद दिलाए हुए कहा कि "बंकिमचंद्र जी का यह गीत आजादी का मूल मंत्र बना था. आजादी के किसी भी संघर्ष में इतिहास रचा जाता है. चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जब आजादी की अलख जगाई जाती है, तब इस तरह के शब्दों की रचना से नए प्रकार का स्पंदन होता है. मन में नए प्रकार के संकल्प आते हैं.
हर व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर आजादी के लिए प्रेरित होकर नई पहचान बनाता है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के इतिहास को जानने की आवश्यकता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में कहा था कि हमें राष्ट्रगान जन-गण-मन के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी महत्व देने की आवश्यकता है. वंदे मातरम का स्मरणोत्सव अगले एक साल 7 नवंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रीय त्योहार और अवसरों पर वंदे मातरम से जुड़े विशेष आयोजन होंगे.
मोहन यादव ने जनता को दिलाए ये संकल्प
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनता को संकल्प भी दिलाया. मोहन यादव ने संकल्प दिलाय कि भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करेंगे. हम आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाएंगे. घर-काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे. उन्होने संकल्प दिलाया कि गांव-किसान-कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देंगे. युवाओं-बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाएंगे.
क्रांति गीत बनकर उभरा वंदे मातरम
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति अशोक वर्णवाल ने कहा कि "देश-प्रदेश में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है. संविधान सभा ने वर्ष 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे अंगीकृत किया था. 150 साल पहले 1875 में बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत बंगला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है. देश की आजादी के आंदोलन में यह गीत क्रांतिकारियों के लिए क्रांति गीत बनकर उभरा था.