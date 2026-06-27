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राम मंदिर में दान चोरी के बीच शंकराचार्य का सवाल, मंदिरों के धन पर सरकारी कंट्रोल क्यों?

द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर किसी भी मंदिर में आने वाले दान पर सरकार का कंट्रोल क्यों? उन्होने कहा कि सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं.. सेक्यूलर होती हैं. तब आखिर मंदिरों में दान के रूप में आने वाले धन को खर्च करने का अधिकार किसी भी सरकार को क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों के धार्मिक रूप से आने वाले धन का अधिग्रहण सरकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए.

भोपाल: अयोध्या के राम मंदिर में हुई दान चोरी मामले के बीच द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल पर सवाल उठाया है. भोपाल में मीडिया से बातचीत में सदानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिरों में दान के रूप में आने वाले धन पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. उन्होने यह सुझाव भी दिया कि मंदिरों में आने वाले इस धन का इस्तेमाल किस तरह कहना चाहिए.

द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा "धार्मिक स्थलों और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है. दानपेटियों से जिस तरह से दान के धन की प्राप्ति होती है. बड़े मंदिरों में वो संख्या करोड़ो की हो जाती है. हम लोगों का कहना ये है कि मंदिरों से होने वाली आय को जिस जिले में वह मंदिर है, उस जिले के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. उस धन से गौशाला, पाठशाला, औषधालय और धर्मशाला बनवाई जाए. उस धन से सार्वजनिक हित के काम किए जाने चाहिए."

उन्होंने कहा कि मंदिर का धन और किसी कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. मंदिर की जो व्यवस्था है, विधिवत संपादन करके जो बचत होती है उस क्षेत्र के विकास पर खर्च होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम का चढ़ावा चोरी किया है उन दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए.

धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ये तो रावण से भी बुरा काम

बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले पर कहा है कि राम मंदिर में अगर और जांच होगी तो रावण सामने आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि रावण ने तो केवल माता जानकी की चोरी की थी यहां राम भगवान के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई... करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ है. हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है. अभी और जांच होगी और लोग पकड़े जाएँगे, पक्का है. सच तो सच है बुरा लगे चाहे भला लगे.