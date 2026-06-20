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21 जून को गायब हो जाएगी आपकी परछाईं, जीरो शैडो डे पर कर्क रेखा पर अनोखी खगोलीय घटना

21 जून को पूरी होगी सूर्य की उत्तरायण की यात्रा, कर्क रेखा पर लोगों की गायब हो जाएगी परछाईयां.

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21 जून को गायब हो जाएगी आपकी परछाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 11:10 PM IST

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भोपाल: अगर आप मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों में रहते हैं, तो 21 जून को घड़ी में एक पल ऐसा भी आएगा कि आप अपनी ही परछाईं को नहीं देख पाएंगे. खगोलीय भाषा में इसे 'समर सोल्स्टिस' कहते हैं और इस तरह 21 जून हो जाता है जीरो शैडो डे. असल में 21 जून को ही सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं. इसीलिए कर्क रेखा पर स्थित जिलो में रहने वाले लोग अपनी परछाई के गायब हो जाने का अनुभव ले सकेंगे.

21 जून को पूरी होगी सूर्य की उत्तरायण यात्रा, ऐसे गायब होगी परछाई

6 महीने पहले 21 दिसम्‍बर से आरंभ हुई यात्रा का 21 जून दोपहर 1 बजकर 57 मिनिट पर पूरी हो जाएगी. इस खगोलीय घटना की जानकारी देते हुए नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि "कर्क रेखा पर स्थित स्‍थानों में दोपहर के समय सूर्य बिल्‍कुल सिर के उपर होगा. जिससे इन स्‍थानों पर कुछ पलों के लिये सीधे खड़े व्‍यक्ति या किसी खंभे की परछाई गायब हो जायेगी. इस घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है. यह खगोलीय चमत्‍कार पूरे प्रदेश मे नहीं होगा, बल्कि केवल कर्क रेखा में आने वाले स्‍थानों पर ही सीमित रहेगा."

21 जून को पूरी होगी सूर्य की उत्तरायण की यात्रा (ETV Bharat)

सारिका ने बताया कि "21 जून का यह दिवस इसलिये भी खास है कि क्‍योंकि यह इस साल का सबसे लंबी अवधि का दिन और सबसे छोटी रात भी रहेगी. 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्द्ध मे अपनी चरम सीमा पर होगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा मे समर सोल्स्टिस कहा जाता है."

कैसे जानेंगे की परछाई पूरी तरह गायब हो गई?

विज्ञान प्रसारिका सारिका घारू ने प्रदेश के कर्क रेखा के आसपास रहने वाले आमलोगों और बच्चों से अपील की है कि वे इस खगोल उत्सव को अवश्य मनाएं. उन्होंने बताया कि इसे देखने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है. अपने जिले के निर्धारित समय के कुछ देर पहले खुली धूप वाली जगह या छत पर जाएं. वहां एक पीवीसी पाइप, पानी की बोतल या लकड़ी के डंडे को समतल जमीन पर सीधा खड़ा करें या स्वयं सीधे खड़े हों. ठीक सोलर नून के समय वस्तु और आपकी खुद की परछाई आपके पैरों के नीचे सिमटकर पूरी तरह छिप जाएगी.

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जीरो शैडो डे पर कर्क रेखा पर अनोखी खगोलीय घटना (ETV Bharat)

ये 14 जिले हैं खास, जहां के लोग अनुभव करेंगे गायब होती परछाई

सारिका घारु ने बताया कि "पूरे प्रदेश में नहीं, प्रदेश के केवल 14 ऐसे जिले हैं, जहां पर रहने वाले इस खगोलीय घटना का अनुभव कर सकेंगे. कर्क रेखा पर बसे मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा जबलपुर शहडोल, कटनी, रतलाम और उज्जैन के लोग इस घटना को अनुभव कर सकते हैं. इसके अलावा बुंदेलखंड के सागर दमोह में भी इस घटना का अनुभव किया जा सकता है."

जानिए किस शहर में कितने बजे गायब हो जाएगी परछाई

जिले का नाम और स्‍थानीय सोलर नून का समय

  1. शहडोल दोपहर 12 बजकर 06 मिनिट
  2. उमरिया दोपहर 12 बजकर 09 मिनिट
  3. कटनी दोपहर 12 बजकर 10 मिनिट
  4. जबलपुर दोपहर 12 बजकर 12 मिनिट
  5. दमोह दोपहर 12 बजकर 12 मिनिट
  6. सागर दोपहर 12 बजकर 16 मिनिट
  7. रायसेन दोपहर 12 बजकर 20 मिनिट
  8. विदिशा दोपहर 12 बजकर 20 मिनिट
  9. भोपाल दोपहर 12 बजकर 22 मिनिट
  10. सीहोर दोपहर 12 बजकर 23 मिनिट
  11. राजगढ़ दोपहर 12 बजकर 25 मिनिट
  12. आगरमालवा दोपहर 12 बजकर 27 मिनिट
  13. उज्‍जैन दोपहर 12 बजकर 28 मिनिट
  14. रतलाम दोपहर 12 बजकर 31 मिनिट

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