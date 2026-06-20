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21 जून को गायब हो जाएगी आपकी परछाईं, जीरो शैडो डे पर कर्क रेखा पर अनोखी खगोलीय घटना

21 जून को गायब हो जाएगी आपकी परछाई ( ETV Bharat )

भोपाल: अगर आप मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों में रहते हैं, तो 21 जून को घड़ी में एक पल ऐसा भी आएगा कि आप अपनी ही परछाईं को नहीं देख पाएंगे. खगोलीय भाषा में इसे 'समर सोल्स्टिस' कहते हैं और इस तरह 21 जून हो जाता है जीरो शैडो डे. असल में 21 जून को ही सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं. इसीलिए कर्क रेखा पर स्थित जिलो में रहने वाले लोग अपनी परछाई के गायब हो जाने का अनुभव ले सकेंगे. 21 जून को पूरी होगी सूर्य की उत्तरायण यात्रा, ऐसे गायब होगी परछाई 6 महीने पहले 21 दिसम्‍बर से आरंभ हुई यात्रा का 21 जून दोपहर 1 बजकर 57 मिनिट पर पूरी हो जाएगी. इस खगोलीय घटना की जानकारी देते हुए नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि "कर्क रेखा पर स्थित स्‍थानों में दोपहर के समय सूर्य बिल्‍कुल सिर के उपर होगा. जिससे इन स्‍थानों पर कुछ पलों के लिये सीधे खड़े व्‍यक्ति या किसी खंभे की परछाई गायब हो जायेगी. इस घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है. यह खगोलीय चमत्‍कार पूरे प्रदेश मे नहीं होगा, बल्कि केवल कर्क रेखा में आने वाले स्‍थानों पर ही सीमित रहेगा."