मध्य प्रदेश में टॉर्चर पर उतारू ठंड, दिन भी कंपकंपाहट, 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट
मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले बर्फीली हवाओं से कांप रहे हैं. शीतलहर और कोहरे का सितम. सबसे कम पारा राजगढ़ में 2 डिग्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 1:16 PM IST
भोपाल : पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. रात के साथ ही दिन के तापमान में भी तेजी गिरावट हो रही है. अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान औसत से नीचे चल रहा है. सोमवार को दिन में भोपाल, विदिशा, सीहोर, नरसिंहपुर और शाजापुर में कोल्ड डे का असर रहा.
इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया. मंगलवार को भी मौसम विज्ञान केंद्र ने राजगढ़, शाजापुर और शहडोल में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है.
ग्वालियर एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी
कोल्ड डे और कोल्ड वेव के साथ प्रदेश में घने कोहरे का दौर भी जारी है. मंगलवार सुबह दतिया में वेरी डेंस फाग देखने को मिला, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई. जबकि ग्वालियर, राजगढ़ और खजुराहो में घना कोहरा रहा. इन स्थानों पर दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच रही. वहीं नौगांव, रीवा, भोपाल और रायसेन में भी मंगलवार सुबह कोहरा देखने को मिला. इन स्थानों पर विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर के बीच रही.
सुबह के समय ग्वालियर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो, खजुराहो एयरपोर्ट में 50 मीटर, भोपाल एयरपोर्ट में 100 मीटर, जबलपुर में 350 मीटर और रीवा एयरपोर्ट में 500 मीटर तक विजिबिलिटी देखी गई.
भोपाल और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का असर
सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात मध्यप्रदेश के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. बीती रात प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि दूसरे नंबर पर भोपाल रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा.
भोपाल और राजगढ़ में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से साढ़े 5 से साढ़े 6 डिग्री तक कम दर्ज किया गया. जिससे दोनों ही स्थानों पर रात में सीवियर कोल्ड वेव का असर रहा. जबकि शहडोल, सीहोर, शाजापुर, सिवनी और मंदसौर में कोल्ड वेव चली.
मध्य प्रदेश में इसलिए कड़ाके की ठंड
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन सर्कुलेशन के रुप में उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपपास ऊपरी हवा में 5.8 किलोमीटर की उंचाई पर ठहरा हुआ है. जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत के उपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की उंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं 240 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है. इस कारण मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर जारी है."
दिव्या सुरेंद्रन ने बताया "आने वाले 5 दिनों तक अभी मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसके बाद दिन और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.
बुधवार सुबह इन जिलों में कोहरे की चेतावनी
घना कोहरा : ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, सीधी, मउगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी
मध्यम कोहरा : भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, देवास, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, अनुपपुर, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, मैहर, राजगढ़, शाजापुर और शहडोल.
- ठंड से कांपा बुंदेलखंड तो विदेशी पर्यटकों से गुलजार खजुराहो, जानिए अगले 4 दिन पारे की चाल
- कड़ाके की ठंड में पुलिस ने बुजुर्ग को दिया ऐसा गिफ्ट, हर कोई कर रहा सरहाना
सोमवार को दिन में प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान
भोपाल - 18.4
ग्वालियर - 19.6
इंदौर - 22
पचमढ़ी - 19.6
उज्जैन - 22.4
छिंदवाड़ा - 25.1
जबलपुर - 20.4
रीवा - 18.4
सोमवार रात प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
राजगढ़ - 2
भोपाल - 3.8
रीवा - 4.2
खजुराहो - 4.4
उमरिया - 4.6
मंडला - 4.2
पचमढ़ी - 5.4
ग्वालियर - 7.3
इंदौर - 8.6
उज्जैन - 7.8
छिंदवाड़ा - 5.4
जबलपुर - 7.8