ETV Bharat / state

कांप उठा मध्य प्रदेश, इन 9 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, अगले सप्ताह मावठा की संभावना

भोपाल : मध्य प्रदेश में मौसम साफ होने की वजह से उत्तरी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है. बुधवार रात खंडवा और खरगोन जिले में सीवियर कोल्ड वेव दर्ज की गई. भोपाल, राजगढ़, इंदौर, नरसिंहपुर, रतलाम, शिवपुरी और भोपाल में भी कोल्ड वेव दर्ज. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है "मध्य प्रदेश में अभी दो दिन तक शीतलहर का दौर जारी रहेगा. 22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनने से मौसम में कुछ बदलाव आएगा. इस दौरान कई जगहों पर बारिश की भी संभावना बन रही है."

मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और राजगढ़ सबसे ठंडे

बीते एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान राजगढ़ में दर्ज हो रहा है. बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात भी प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि दूसरे नंबर पर पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

भोपाल में कड़ाके की ठंड के कारण रात में सड़कें सूनी (ETV BHARAT)

इसके साथ भोपाल, इंदौर, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी, नरसिंहपुर, नौगांव और उमरिया में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. वहीं बीते 24 घंटे में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, पचमढ़ी, राजगढ़, श्योपुर, उज्जैन और सीधी के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे

रात के न्यूनतम तापमान के साथ दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो रही है. बुधवार को प्रदेश के सभी शहरों को 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान खंडवा में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि मंडला में 29 डिग्री सेल्सियस, गुना में 28.6 डिग्री सेल्सियस और नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.