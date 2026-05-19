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जल बचाव महा अभियान, भोपाल में सजेगा सदानीरा समागम, 9 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि होंगे शामिल

मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी श्रीराम मिवारी ने बताया , "मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर चल रहे अभियान के तहत अब तक 1 लाख 77 हजार से अधिक कार्य पूरे किए जा चुके हैं. तालाब, कुएं, बावड़ियां और नदियों के संरक्षण के साथ लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. यह अभियान अब केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का बड़ा आंदोलन बन चुका है."

भोपाल: राजधानी भोपाल में अब जल संरक्षण और भारतीय संस्कृति से जुड़े राष्ट्रीय आयोजनों में से एक का साक्षी बनने जा रहा है. 27 मई से 2 जून तक भारत भवन में आयोजित होने वाला 7 दिवसीय सदानीरा समागम केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जल संकट, पर्यावरण संरक्षण और पंचमहाभूतों पर केंद्रित एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श होगा. आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चल रहा जल गंगा संवर्धन अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है और इसी अभियान को नई दिशा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है.

उज्जैन की शिप्रा परिक्रमा से होगी शुरुआत

श्रीराम तिवारी के अनुसार, मुख्य आयोजन से पहले 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकाली जाएगी. यह यात्रा रामघाट से शुरू होकर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों से गुजरेगी. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मां शिप्रा को 300 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे. इस दौरान लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भारतीय नौसेना बैंड और कई प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. आयोजकों के अनुसार, पिछले 22 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा अब जल संरक्षण आंदोलन की प्रेरणा बन रही है.

भारत भवन में जुटेंगे देश-विदेश के विशेषज्ञ

तिवारी ने बताया कि भोपाल के भारत भवन में होने वाले सदानीरा समागम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद्, नीति विशेषज्ञ और संस्कृति जगत की हस्तियां शामिल होंगी. इसमें फिजी, नेपाल, मैक्सिको, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो सहित 9 देशों के राजदूत और सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में इसरो के वैज्ञानिकों से लेकर कार्पाेरेट संस्थानों के प्रतिनिधि भी जल संरक्षण पर अपने विचार रखेंगे.

पंचमहाभूतों पर होगा गहन मंथन

सदानीरा समागम में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि तत्वों पर अलग-अलग वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह सहित कई विशेषज्ञ जल संकट, भूगर्भीय जल, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर चर्चा करेंगे. आयोजकों के अनुसार, यह आयोजन केवल सांस्कृतिक मंच नहीं बल्कि जल और प्रकृति को लेकर गंभीर चिंतन का अवसर होगा.

संस्कृति, फिल्म और लोककला का अनूठा संगम

श्रीराम तिवारी ने आगे बताया, "हर शाम भारत भवन में नृत्य-नाटिकाएं, लोकगीत, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां होंगी. इस दौरान प्रवाह फिल्म समारोह के तहत जल संकट और पर्यावरण पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा जल, जंगल और जीवन विषय पर चित्रकला कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और जल विषयक पुस्तकों का लोकार्पण भी होगा.

नदियों के संरक्षण को आंदोलन बनाने की तैयारी

आयोजकों का कहना है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका साबित करने की दिशा में काम हो रहा है. प्रदेश की करीब 1100 नदियों का अध्ययन, सैटेलाइट मैपिंग और दस्तावेजीकरण किया गया है. सरकार की कोशिश है कि शिप्रा परिक्रमा की तरह पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण को जनआंदोलन बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोत सुरक्षित रह सकें."