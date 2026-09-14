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मध्य प्रदेश में PM मोदी के जन्मदिन से सेवा संकल्प अभियान, एक माह का डिटेल्स प्रोग्राम जारी

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को दीप प्रज्वलन का विश्व रिकार्ड बनाने का संकल्प. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Seva Sankalp Abhiyan
मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा संकल्प अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 6:36 PM IST

4 Min Read
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भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा "प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होगा. प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को बड़ी संख्या में दीप प्रज्जवलित करेंगे. हमारा प्रयास हो कि इस अवसर पर दीप प्रज्जवलन का विश्व रिकॉर्ड बने."

सेवा संकल्प अभियान के लिए मंत्रियों को जवाबदारी सौंपी गई है. आंगनवाड़ियों से लेकर स्कूल, कॉलेज के साथ स्टार्टअप और इनोवेटर्स को भी इससे जोड़ा जाएगा. भारत संकल्प यात्रा में इन्फ्लूऐंसर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में आए अन्य राज्यों के सोशल मीडिया के इन्फ्लूऐंसर्स प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेंगे.

दीप प्रज्जवलित करने का टारगेट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को उज्जैन के महाकाल महालोक सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एकसाथ दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे. प्रदेश के सभी लाभार्थी परिवारों और संस्थाओं को दीप प्रज्जवलन में शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में कहा "हमारा प्रयास है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मध्य प्रदेश दीप प्रज्जवलन में विश्व रिकॉर्ड कायम करे. इसी दिन सभी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे."

चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 19 से 26 सितम्बर तक जिला स्तर पर और 4 व 5 अक्टूबर को राज्यस्तर पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी. इनमें सभी शासकीय और निजी स्कूल, कॉलेज भागीदारी करेंगे. राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे.

कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह होंगे. नमो सेवा-अनकही कहानियां गतिविधि 19 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक होगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति होगी. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी होंगे.

आंगनवाड़ियों में आंगन मिलन सेवा

आंगन मिलन सेवा का आयोजन 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक सभी आंगनवाड़ियों में होगा. इसके अंतर्गत बच्चों और माताओं के लिए स्वल्प आहार, खेल सामग्री, पठन सामग्री आदि की व्यवस्था की जाएगी. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया होंगी. सेवा की कहानी कार्यक्रम 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होगा. इसके अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाओं से जिन हितग्राहियों का जीवन बदला है, अभार स्वरूप उनके संदेश जारी किए जाएंगे. कार्यक्रम की राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी होंगी.

25 साल की 25 कहानियां, पंच-सरपंच भी जुड़ेंगे

सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा. इसमें इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप लीडर्स और इनोवेटर्स सहभागिता करेंगे. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला होंगे. सुशासन सेवा संवाद का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रदेश के पंच-सरपंच शामिल होंगे. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल होंगे.

25 साल-25 कहानियां के अंतर्गत सभी जिलों में गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग के परिवारों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली किट्स भेंट की जाएंगी. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार होंगे. विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्फ्लूऐंसर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में आए अन्य राज्यों के सोशल मीडिया के इन्फ्लूऐंसर्स प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेंगे. कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार होंगे.

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