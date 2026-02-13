ETV Bharat / state

सेप्टिक टैंक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, इंस्टाग्राम से मुलाकात और दो बच्चों के बाप से प्यार, बदले में मिली भयानक मौत

भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में मिली थी महिला की लाश, हत्या कर बक्से में बंद कर फेंका था.

NISHATPURA SEPTIC TANK DEAD BODY
पुलिस ने जारी की मृतका की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 4:04 PM IST

|

Updated : February 13, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेप्टिक टैंक में बक्सा बंद मिली लाश को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने महिला के कथित पति को हत्या का आरोपी माना है, जो पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है. सेप्टिक टैंक के अंदर बक्से में मिली लाश की शिनाख्त गोंदिया की रहने वाली अशरफी उर्फ सिया के रूप में हुई है, जिसकी आरोपी समीर खान से इंस्टाग्राम से जरिए दोस्ती और मुलाकात हुई थी. महिला को लेकर भी खुलासा हुआ है कि उसकी भी महाराष्ट्र में पहले शादी हो चुकी थी.

जब सेप्टिक टैंक में तैरता दिखा मौत का बक्सा

गुरुवार को भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके के कमल नगर से ये सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां सेप्टिक टैंक में तेज बदबू और बक्सा तैरता दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद महिला की सड़ चुकी लाश बक्से के अंदर मिली थी. पुलिस ने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और महिला के संबंध में कई सबूत जुटाए, जिसके बाद उसकी पहचान गोंदिया निवासी अशरफी उर्फ सिया के रूप में हुई.

Septic Tank Murder Mystery solved
सेप्टिक टैंक में इसी बक्से में मिली थी लाश (Etv Bharat)

दो बच्चों के बाप से प्यार, बदले में मिले भयानक मौत

पुलिस का दावा है कि महिला की कुछ समय पहले भोपाल निवासी ऑटो ड्राइवर समीर खान से इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती हुई थी. ये दोस्ती प्यार में बदल गई और चार-पांच महीने पहले महिला समीर खान के साथ रहने लगी थी. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस दौरान आरोपी समीर ने महिला से तीसरी शादी कर ली. इस दौरान महिला को यह भी पता चला कि समीर खान पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा. संभवत: इसी के चलते आरोपी पति ने उसे रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया.

Nishatpura septic tank dead body
मृतका अशरफी उर्फ सिया (Etv Bharat)

आरोपी को खोज रही भोपाल पुलिस

एसआई श्रीकांत दिवेदी ने बताया, '' महिला की पहचान अशरफी उर्फ सिया (33) निवासी गोडिया महाराष्ट्र के रूप में हुई है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद भोपाल के समीर खान से उसका अफेयर हुआ था, और वह यहां आकर रहने लगी थी. '' एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, '' पुलिस को इस मामले से जुड़े अहम सबूत और इनपुट मिले हैं और जल्द ही इस अंधे कत्ल का पूरा खुलासा कर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है, उसके बाद बॉक्स में बंद कर उसके शव को गंदे पानी के टैंक में फेंका गया है. यह लाश करीब तीन से चार दिन पुरानी हो सकती है.''

मामले की जानकारी देते एडिशनल डीसीपी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- भोपाल में सेप्टिक टैंक में मौत का बक्सा, खोलने पर पुलिसकर्मियों की भी कांपी रूह

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर संदिग्ध आरोपी रहता है. आरोपी के पूरे परिवार को पुलिस ने सुबह 5:30 बजे के करीब हिरासत में लिया है. इस मामले में 20 से ज्यादा संदिग्ध भी पुलिस के रडार पर है. वहीं मृतका का कोई भी परिचित अब तक सामने नहीं आया है, जिससे पुलिस को हत्या की सही वजह ढूंढ़ने मे दिक्कत हो रही है.

Last Updated : February 13, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
BHOPAL MURDER CASE UPDATE
NISHATPURA SEPTIC TANK DEAD BODY
BHOPAL NISHATPURA MURDER NEWS
SEPTIC TANK MURDER MYSTERY SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.