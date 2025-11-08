ETV Bharat / state

मौर्य काल में दाल के बराबर होती थी मुद्रा, अजमेर और गुजरात में बनते थे ग्वालियर राज्य के सिक्के

दिलीप राजकोर ने बताया कि "उज्जैन में ऐसे सिक्के मिले हैं, जिसमें लक्ष्मी और गजलक्ष्मी बनी हुई हैं. महाकाल और शिव बने हुए हैं. ये सिक्के 2 हजार से 2500 साल पुराने हैं. पिछले 2500 सालों से मध्य प्रदेश और देश में सिक्के बनाए जा रहे हैं. इस संगोष्ठी में यह भी बताया गया कि प्राचीन काल में सिक्के कैसे बनाए जाते थे. उनमें किस प्रकार का मेटल इस्तेमाल होता था. यहां करीब 20 लोगों ने खुद अपने हाथों से भी पुराने तरीके से सिक्के बनाए. राजकोर ने बताया कि ग्वालियर के सिक्के कैसे बनते थे, किन किन राजाओं के हैं. रानी अहिल्याबाई होल्कर के समय सिक्के कैसे थे और जीवाजी राव के समय सिक्को का पैटर्न कैसा रहा. इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई है."

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने के सिक्के राजस्थान के अमजेर में भी बनते थे. गुजरात के दाहोद में भी ग्वालियर के सिक्के बनाए जाते थे. उस समय दाहोद तक ग्वालियर राजघराने का सम्राज्य फैला था. ऐसे ही सिक्के भारुच में भी बने. इसका खुलासा शनिवार को भोपाल में सिक्कों पर जारी किए रिसर्च पेपर से हुआ. यह कहना है भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश के सिक्कों पर 2 दिवसीय संगोष्ठी में शामिल होने आए मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर और सिक्कों पर किताब लिखने वाले दिलीप राजकोर का. उन्हें इस संगोष्ठी में जज की भूमिका में बुलाया गया था.

संगोष्ठी में शामिल होने आए कोलकाता मुद्रा परिषद के सचिव और रिसर्चर रविशंकर शर्मा ने बताया कि "प्राचीन काल में मुख्य 4 टेक्निक से सिक्के बनाए जाते थे. इनमें पहला पंचमार्क पद्धति, दूसरा कास्टिंग और तीसरा डाई स्ट्राइकिंग और चौथा रिपोस्ट पद्धति शामिल है. 600वीं ईसवी में गांधार जनपद में पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था. जिसमें दो पंच होते थे. ये पंच टेक्निक से बनते थे. फिर कास्टिंग और डाई कास्टिंग का समय रहा. वहीं रिपोस्ट टेक्निक से भी सिक्के बनाए जाते थे, जिसमें एक पतली धातु पर पंच मारकर सिक्का बनाते थे."

रिसर्चर रविशंकर शर्मा ने बताया कि "सिक्के बनाने की मिंटिंग टेक्निक कहा जाता था. प्राचीन काल में मुख्य 4 धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे. इसमें कैसा मेटल रहेगा, यह उस राज्य के राजा की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था. यदि राजा की आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, तो वह अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाता था. यदि स्थिति सामान्य होती थी, तो वह अपने राज्य में सिल्वर के सिक्के छापता था. वहीं यदि आर्थिक स्थिति बेकार है, तो ऐसे राज्यों में कॉपर या लेड के सिक्के बनवाए जाते थे."

रिसर्चर रविशंकर शर्मा ने बताया कि "सिक्के छापने का भी हर राजा का अपना स्टाइल और पैटर्न होता था. जैसे असम के सिक्कों में असमिया भाषा में मुद्रा की संख्या लिखी होगी. नार्थ ईस्ट के राज्यों में बंग्ला या प्रोटो बंगाली में लिखा होता था. उसी प्रकार मध्यभारत के राज्यों में सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लिखा जाता था. वो खुद प्राचीन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं और उनके पास बड़ी संख्या में नार्थ ईस्ट के सिक्कों का संग्रह है. इसके साथ ही वो नार्थ ईस्ट के सिक्कों पर रिसर्च भी कर रहे हैं."

रिसर्चर रविशंकर शर्मा ने बताया कि "मौर्य काल में सोने के सिक्के का वजन आधा मासा यानि करीब 0.05 मिलीग्राम होता था. यानि इसका आकार अरहर की आधी दाल के बराबर होता था. यह सोने का बना हुआ होता था. इसे दुनिया का सबसे छोटे आकार का सिक्का भी कहा जाता है. शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार मुगल काल में राजघराने में जो मेहमान आते थे, उन्हें नजराना दिया जाता था. यह भी बड़े आकार का कीमती सिक्का होता था. जबकि आम जनता को खुशी या त्योहार के मौकों पर देने के लिए निसार खैरे कबूल सिक्के दिए जाते थे, जो हल्के और आकार में छोटे होते थे.