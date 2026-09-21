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खाली पद एक लाख, नियुक्ति महज 6 हजार, 99 पर्सेंटाईल के बाद भी शिक्षक भर्ती सिर्फ इंतजार

भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के गेट पर चयनित शिक्षकों का 32 दिन से धरना जारी. फिर भी सुनवाई नहीं. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Bhopal teachers protest
भोपाल में चयनित शिक्षकों का 32 दिन से धरना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:36 PM IST

6 Min Read
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भोपाल : रेखा पाल बीती 20 सितम्बर को 45 बरस की हो जाने के साथ मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं की तय आयुसीमा पार कर गईं. ग्रेजुएशन के बाद से अब एजबार हो जाने तक सरकारी नौकरी की आस में रेखा शिक्षक वर्ग भर्ती के लिए 2011 से परीक्षा देती रहीं. मध्य प्रदेश के मिडिल स्कूलों में इस समय शिक्षकों के 99 हजार 197 पद खाली हैं. प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के खाली पदों की संख्या तो एक लाख 31 हजार के पार है. लेकिन शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 में गिनती की वैकेन्सी हैं और परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कतार इतनी लंबी है कि 99.76 पर्सेंटाइल लाने के बाद भी अभ्यर्थी स्कूल शिक्षक की पक्की सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे.

ग्रेजुएशन के बाद से आज तक लगातार पढाई में खुद को झोंक चुके और परीक्षाएं देने के 8-10 साल बाद अब सड़क पर अनशन करते ये अभ्यर्थी सरकार से पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी और कब शुरू होगी काउंसलिंग ? इनमें विदिशा के रहने वाले यशपाल जैसे भी हैं, जिन्हे 15 साल तो परीक्षा देते हुए बीत चुके हैं. और नरेन्द्र सिंह राजपूत भी, जो अब वैकेंसी बढ़ाए जाने के लिए खाना-पीना छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. .

धरने पर बैठे चयनित शिक्षकों का दर्द भी सुनिए (ETV BHARAT)

15 साल में कभी डेढ नंबर से चूके तो कभी ढाई से

लोक शिक्षण संचालनालय के बंद दरवाजे के बाहर पन्नी की आड़ में यशपाल और उनके जैसे बाकी अभ्यर्थी बीते 32 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं. विदिशा के रहने वाले यशपाल ने 2011 में पहली बार संविदा शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी. तब से 2026 तक परीक्षा ही दे रहे हैं.

यशपाल बताते हैं "मैं 2011 से शिक्षक संविदा भर्ती से लगातार पेपर दे रहा हूं. मैं कभी भी एग्जाम में इतनी दूर नहीं रहा कि मेरी आशा टूट जाए. कभी डेढ नंबर से कभी दो नंबर से दूर रहा बस. अभी जो आखिरी पेपर दिया है शिक्षक भर्ती 2 का, उसमें मेरे 98.4 पर्सेंट आए हैं. मैं सामान्य वर्ग से आता हूं तो सामान्य वर्ग से जो सिलेक्ट हुए उनका प्रतिशत केवल (.1) प्रतिशत ही रहा. मेरे विषय में चयन परीक्षा देने वाले 77 हजार अभ्यर्थी थे. और सिलेक्ट पाइंट वन परसेंट ही हो पाए."

98.92 पर्सेंटाईल पर भी सिलेक्शन नहीं

शिवपुरी से आए मलखान सिंह जाटव के शिक्षक भर्ती परीक्षा में 98.92 पर्सेंटाईल आए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. वह एससी वर्ग से आते हैं. लेकिन एससी वर्ग के लिए भी केवल 18 सीटें थीं. मलखान सिंह जाटव कहते हैं "साढे 8 करोड़ की आबादी में 18 सीटों का क्या मतलब है." भिंड से आकर भोपाल में धरने पर बैठे विनीत के शिक्षक भर्ती वर्ग दो की पात्रता परीक्षा में 108 नंबर थे. लेकिन चयन परीक्षा के समय उन्हे पता चला कि जिस विज्ञान विषय से वो परीक्षा दे रहे हैं, उस विषय में केवल 7 पद हैं. इसलिए उन्होंने फिर परीक्षा का विचार त्याग दिया. विनीत कहते हैं "सरकार वैकेन्सी ही नहीं दे रही. मैं खुद 2018 से बीएड किए बैठा हूं. लगातार परीक्षा देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ."

Bhopal teachers protest
भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय पर 32 दिन से धरना (ETV BHARAT)

एक लाख 31 हजार पद खाली, भर्ती केवल 6800

शिक्षक भर्ती वर्ग तीन के अभ्यर्थी ईशान श्रीवास्तव बताते हैं "आखिर 98 से लेकर 99 पर्सेंटाईल लाने के बाद भी अभ्यर्थी नौकरी से कैसे चूक जा रहे हैं. राजपत्र के मुताबिक शिक्षक अभ्य़र्थी वर्गी तीन में एक लाख 31 हजार पद खाली हैं लेकिन सरकार ने केवल 13 हजार पदों पर वैकेंसी निकाली और उसमें भी 6 हजार आठ सौ पदों पर भर्ती की है. ये केवल अभ्यर्थियों के साथ ही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है."

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बारिश के मौसम में एक पन्नी के सहारे कई दिन से धरना (ETV BHARAT)

पन्नी के नीचे धरना और आस कि होगी सुनवाई

लोक शिक्षण संचालनालय के दरवाजे पर धरने पर बैठे ये अभ्यर्थी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं. 32 दिन धरने को बीत चुके हैं. इनमें से कई बीमार होकर अपने घरों को लौट गए. जो बचे हैं वो इस उम्मीद में डटे हुए हैं कि सरकार कभी तो सुनवाई करेगी. यशपाल बताते हैं "एक साथी हमारा भूख ह़ड़ताल पर है लेकिन हम बाकी एक ही टाइम भोजन कर रहे हैं. यहां सड़क पर खाना बनाते हैं और फुटपाथ पर ही सो जाते हैं. लेकिन बीते एक महीने में एक बार भी सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया."

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चयनित शिक्षकों ने उठाई अपनी मांगें (ETV BHARAT)

इन मांगों को लेकर धरने पर चयनित शिक्षक

  • शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 यानि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की पदों की संख्या बढ़ाई जाए.
  • 2018 और 2022 के आधार पर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की जाए.
  • इसी बजट सत्र से 15 हजार शिक्षक पदों के लिए स्वीकृत बजट को शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के साथ समायोजित किया जाए.
  • शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पदों की वृद्धि की जाए.
  • इसी तरह से शिक्षक भर्ती वर्ग-3 में 25 हजार नए पदों की वृद्धि की जाए.

मध्य प्रदेश में कितने पद खाली और वैकेंसी कितनी

मध्य प्रदेश राजपत्र के मुताबिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में 99 हजार 152 पद खाली हैं. इसमें से 10 हजार 800 वैकेंसी निकाली गई. जबकि केवल साढे 4 हजार पदों पर नियुक्ति दी गई. इसी तरह से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में राजपत्र के मुताबिक एक लाख 31 हजार 157 पद खाली हैं. वर्ग 3 में 13 हजार 89 पदों पर नियुक्ति निकाली गई. जबकि केवल 6871 पदों पर नियुक्ति दी गई.

परमानेंट टीचर के इंतज़ार में 1800 से ज्यादा स्कूल

मध्य प्रदेश में एक तरफ शिक्षक भर्ती वर्ग दो और वर्ग तीन के अभ्यर्थी वैकेंसी बढ़ाए जाने की डिमांड कर रहे हैं, उधर स्कूलों में ये हालात ये है कि प्रदेश के 1895 स्कूल में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है. इसी तरह 1968 स्कूल ऐसे हैं, जहां हर स्कूल में केवल एक टीचर के दम पर पूरा स्कूल चल रहा है.

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