ETV Bharat / state

शिवराज सिंह चौहान को किससे खतरा? दिल्ली और भोपाल में बंगले पर सिक्योरिटी बढ़ाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली और भोपाल स्थित आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी. गृह मंत्रालय से मिले निर्देश.

Shivraj Singh Chouhan Security
दिल्ली और भोपाल में शिवराज के बंगले पर सिक्योरिटी टाइट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है. उनके दिल्ली और भोपाल स्थित आवास पर सुरक्षा बल बढ़ाने के साथ ही अन्य इंतजाम और कड़े किए गए हैं. भोपाल में 74 बंगला स्थित बी-8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है.

सुरक्षा एजेंसियों को आईएसआई पर शक

मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश मिलते ही भोपाल में डीजीपी ने अतिरिक्त इंतजाम कर दिए हैं. बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसे इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) ने हाल ही में शिवराज के बारे में जानकारी हासिल की है. आईएसआई की दिलचस्पी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसका इनपुट दिया.

शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश मिले

इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को इस बारे में निर्देश दिए. डीजीपी से कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें. इसके साथ ही उनके आवास पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं. इसके बाद शिवराज के बंगले के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ गई. बंगले के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है. पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है.

इस मामले में एसीपी टीटी नगर अंकिता खातरकर का कहना है "केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश मिलने के बाद उनके आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है."

फिलहाल शिवराज को जेड प्लस सिक्योरिटी है

शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है. अब अतिरिक्त सुरक्षा जांच और निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए. उधर, दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्कता बरत रही हैं और आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार शिवराज

ये भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली संभावित जिम्मेदारी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है. राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि शिवराज सिंह चौहान को जल्द ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे है.

TAGGED:

SECURITY INCREASED SHIVRAJ HOME
SHIVRAJ DELHI BHOPAL RESIDENCE
INSTRUCTIONS HOME MINISTRY
SHIVRAJ CURRENTLY Z PLUS SECURITY
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.