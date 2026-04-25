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आम की कीमत Rs 150 Kg फिर मैंगो शेक 10 का गिलास कैसे? कहीं कैंसर रोगी न बना दे!

भीषण गर्मी से निजात पाने अगर आप बाजारों में बेहद सस्ता मिलने वाला मैंगो जूस पी रहे हैं तो सावधान. गुणवत्ता पर ढेरों सवाल.

Bhopal mango shake chemicals
बेहद सस्ता मिलने वाला मैंगो जूस सेहत के लिए घातक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : भोपाल में कई जगहों पर सिंथेटिक कलर और केमिकल्स घोलकर मैंगो शेक बनाया जा रहा है. इसकी कीमत सुनकर यकीन नहीं होता कि 10 रुपये प्रति गिलास मैंगो शेक कैसे मिल सकता है. इस सस्ते मैंगो शेक नहीं बल्कि केमिकल्स का मिश्रण है. लोगों को डॉक्टर्स ऐसे जूस पीने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी को आमंत्रण देने जैसा है.

भोपाल में कहीं भी मिल जाएगा 10 रुपये में मैंगो शेक

गर्मी के मौसम में शरीर को वातानुकूलित रखने के लिए डॉक्टर अधिक से अधिक तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं, लेकिन भोपाल के कई इलाकों में यही जरूरत लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है. पुराने भोपाल के इतवारा, बुधवारा, शाहजहांनाबाद, जहांगीराबाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे लगे जूस कॉर्नर और ठेलों पर 10 रुपए में सस्ता मैंगो शेक बेचा जा रहा है.

सस्ता मैंगो शेक बेचने वालों की जांच करने का आश्वासन (ETV BHARAT)

10 रुपये प्रति गिलास मैंगो शेक संभव नहीं

जानकार बताते हैं 10 से 20 रुपये प्रति गिलास में बिकने वाला सस्ता मैंगो शेक घातक केमिकल्स का मिश्रण है. इसमें आर्टिफिशियल कलर, मैंगो एसेंस, थिकनर, टार्टाजीन, सिंथेटिक रंग और मिलावटी दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है. शक्कर की जगह हानिकारक सेक्रीन मिलाई जा रही है, जिससे शेक गाढ़ा और ज्यादा मीठा लगे. बाजार में आम की कीमत 150 से 200 रुपये प्रति किलो और दूध 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक है. ऐसे में 10 रुपये गिलास मैंगो शेक किसी हिसाब से हजम नहीं होता.

डॉक्टर्स ने दी सलाह-कई बीमारियां हो सकती हैं

अच्छी क्वालिटी का मैंगो शेक अन्य दुकानों पर 40 से 50 रुपये में मिल रहा है. ऐसे में 10-20 रुपये में बिक रहा मैंगो शेक मिलावटी और घटिया क्वालिटी का ही होगा. कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार सिंथेटिक केमिकल्स का सहारा ले रहे हैं. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग सेहत के साथ बड़ा जोखिम उठा रहे हैं. जेपी अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनीष शर्मा बताते हैं "ऐसे सस्ते व घटिया मैंगो शेक पीने से डायरिया, फूड प्वॉइजिंग, आंत में इंफेक्शन, अल्सर, गुर्दे और लीवर पर प्रभाव पड़ सकता है. कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है."

खाद्य विभाग का दावा- टीम जांच करती है

फूड सेफ्टी ऑफिसर पंकज श्रीवास्तव का कहना है "हम लगातार नज़र रख रहे हैं. पिछले साल भी हमने कार्रवाई की थी. अभी भी हमारी टीम जांच कर सैंपल ले रही है, जहां भी गड़बड़ी मिलती है, वहां कार्रवाई करते हैं. जिस दुकानदार के पास लायसेंस नहीं है, उन पर भी कार्रवाई करते हैं."

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