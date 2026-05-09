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भट्ठी जैसा तप रहा मध्य प्रदेश लेकिन 13 जिलों में तेज आंधी, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

भोपाल : मध्य प्रदेश में मौसम भीषण गर्मी के बीच गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है. मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. एक ओर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश के जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय ट्रफ लाइन, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के असर से अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम में अचानक तेज परिवर्तन हो सकता है. ट्रफ लाइन (Trough Line) वायुमंडल में कम दबाव (Low Pressure) वाला एक लंबा और संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहां ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं.

रतलाम सबसे गर्म, भोपाल समेत कई शहरों में तपिश

मध्य प्रदेश में मई की गर्मी लोगों को झुलसा रही है. शुक्रवार को दिन में रतलाम का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक है. इसके साथ ही उज्जैन में 42.4 डिग्री, धार में 41.7 डिग्री और भोपाल में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया. इनके अलावा नरसिंहपुर में भी पारा 41 डिग्री के पार दर्ज हुआ. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कई जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश में ट्रफ लाइन और चक्रवात ने बदला मौसम (ETV BHARAT)

ट्रफ लाइन और चक्रवातीय परिसंचरण से बदला मौसम

वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "प्रदेश में मौसम की अस्थिरता के पीछे कई सक्रिय मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं. उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि मध्य पाकिस्तान और राजस्थान क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान से उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश तक फैली ट्रफ लाइन और दक्षिण भारत से दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच रही विंड डिस्कंटीन्यूटी मौसम को प्रभावित कर रही है."