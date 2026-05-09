भट्ठी जैसा तप रहा मध्य प्रदेश लेकिन 13 जिलों में तेज आंधी, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट
मध्य प्रदेश में ट्रफ लाइन और चक्रवात ने बदला मौसम का मिजाज. कहीं पारा 43 पार तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 12:55 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में मौसम भीषण गर्मी के बीच गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है. मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. एक ओर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश के जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय ट्रफ लाइन, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के असर से अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम में अचानक तेज परिवर्तन हो सकता है. ट्रफ लाइन (Trough Line) वायुमंडल में कम दबाव (Low Pressure) वाला एक लंबा और संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहां ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं.
रतलाम सबसे गर्म, भोपाल समेत कई शहरों में तपिश
मध्य प्रदेश में मई की गर्मी लोगों को झुलसा रही है. शुक्रवार को दिन में रतलाम का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक है. इसके साथ ही उज्जैन में 42.4 डिग्री, धार में 41.7 डिग्री और भोपाल में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया. इनके अलावा नरसिंहपुर में भी पारा 41 डिग्री के पार दर्ज हुआ. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कई जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं.
ट्रफ लाइन और चक्रवातीय परिसंचरण से बदला मौसम
वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "प्रदेश में मौसम की अस्थिरता के पीछे कई सक्रिय मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं. उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि मध्य पाकिस्तान और राजस्थान क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान से उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश तक फैली ट्रफ लाइन और दक्षिण भारत से दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच रही विंड डिस्कंटीन्यूटी मौसम को प्रभावित कर रही है."
"अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार प्रदेश में प्रवेश कर रही है. जिससे गर्म हवाओं और नमी के मेल से गरज-चमक वाले बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिसके चलते कई इलाकों में अचानक बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है."
इन जिलों में आज बारिश, आंधी और ओले का अलर्ट
मौसम विभाग ने शनिवार के लिए नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
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किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सलाह
मौसम विभाग ने किसानों को कटी हुई फसलों और मंडियों में रखे अनाज को सुरक्षित ढंककर रखने की सलाह दी है. ओलावृष्टि से फल और सब्जी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं आम नागरिकों को गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है. वाहन चालकों को भी आंधी के समय सुरक्षित स्थान पर वाहन खड़ा करने की सलाह दी गई है.
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 10 से 12 मई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिर शुष्क हो सकता है, जिससे तापमान में दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.