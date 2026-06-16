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देश का पहला AI टूल, मिनटों में डिटेक्ट होगा कैंसर, मध्य प्रदेश वैज्ञानिकों का बड़ा गेम चेंजर

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने भारतीय डेटा-सेट के आधार पर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंसर टूल HISTO-UNET विकसित किया है. यह आधुनिक टूल बायोप्सी स्लाइड्स को पढ़कर महज कुछ ही मिनटों में यह सटीक रूप से बता देगा कि मरीज को कैंसर है या नहीं. विशेषज्ञाओं का मानना है कि सेंट्रल इंडिया में तेजी से बढ़ रहे ओरल कैंसर के मामलों को देखते हुए यह खोज कैंसर की समय पर पहचान करने में एक गेम-चेंजर साबित होने वाली है.

​संयुक्त चिकित्सा-तकनीकी रिसर्च से मिली बड़ी कामयाबी

बता दें कि ​इस इस तकनीक का निर्माण भोपाल के प्रमुख संस्थानों और वैश्विक सहयोग के जरिए संभव हो पाया है. इसमें आईआईएसईआर (IISER) (Indian Institute of Science Education and Research) भोपाल, एम्स भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल और ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों व रिसर्च स्कालर्स ने मिलकर काम किया है. इस इंटरडिसिप्लिनरी टीम ने करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस एआई मॉडल को तैयार किया है.

​92 प्रतिशत सटीकता के साथ त्वरित पहचान

​शोधकर्ताओं के अनुसार इस एआई टूल को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय मरीजों के 2,000 से अधिक बायोप्सी स्लाइड्स के डेटा का उपयोग किया गया है. इस समृद्ध और स्थानीय डेटा-सेट के कारण टूल का एक्यूरेसी लेवल 92 फीसदी तक पहुंच गया है. यह केवल मुंह (ओरल) के कैंसर की ही नहीं, बल्कि सिर और गर्दन में होने वाले घातक कैंसर (स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा) की कोशिकाओं को भी पूरी बारीकी से पहचानने में सक्षम है.