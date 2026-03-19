मिस मत कीजिएगा आज का सनराइज, 6 महीने बाद इसलिए है 20 मार्च का सूरज खास
20 मार्च को होगी मार्च इक्विनॉक्स की खगोलीय घटना, सूरज पूरी तरह से पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:35 PM IST
भोपाल: बचपन से आपने भी पढ़ा होगा कि सूरज पूरब से ऊगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन सच यही है कि सूरज कभी भी ठीक-ठीक पूरब से नहीं ऊगता, लेकिन 20 मार्च को 2026 का वो पहला दिन होगा जब सूरज ठीक ईस्ट यानि पूरब से आएगा और वेस्ट यानि पश्चिम को जाएगा. इसे मार्च इक्विनॉक्स कहते हैं. हालांकि इसे दिन रात बराबर होने से जोड़ा जाता है, लेकिन खगोल विज्ञान के मुताबिक आमतौर पर 20 अथवा 21 मार्च को होने वाली ये घटना सूरज के ठीक पूरब से निकलने पर होती है.
6 महीने बाद सूरज पूरब से ऐसे ऊगेगा
इस साल 2026 में पहली बार सूर्य 20 मार्च को ठीक पूर्व दिशा से उदित होकर ठीक पश्चिम में अस्त होने जा रहा है. यह घटना 6 महीने के अंतराल के बाद होने जा रहा है. इसके पहले 23 सितंबर 2025 को ये खगोलीय घटना हुई थी. इस बारे में जानकारी देते हुए नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि "20 मार्च को भारतीय समय के अनुसार शाम 8 बजकर 16 मिनट की स्थिति में मार्च इक्वीनॉक्स की घटना होने जा रही है.
इसमें पृथ्वी के झुकाव में सूर्य की परिक्रमा करते रहने के कारण सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक लंबवत होगा. इस घटना का कारण बताते हुए सारिका ने बताया कि पृथ्वी की धुरी सूर्य की परिक्रमा करने के पथ से लगभग 23.4 डिग्री के कोण पर झुकी होती है. जिससे वर्ष के दौरान सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर गति करता महसूस होता है. जून में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, मार्च और सितंबर में यह भूमध्य रेखा के लंबवत रहता है. वहीं दिसम्बर में दक्षिण गोलार्द्ध को अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है.
21 मार्च को दिन रात बराबर नहीं होते, सूरज पूरब से आता है
सारिका ने बताया कि आमतौर पर इसे दिन रात बराबर होने की घटना के रूप में बताया जाता है. जबकि वास्तविकता यह है इस घटना के लगभग 5 दिन पहले ही 15 मार्च को दिन और रात बराबर हो चुके हैं. समय बराबर होने की घटना इक्वीनॉक्स कहलाती है. जबकि मार्च इक्विनॉक्स में सूर्य उदय ठीक पूर्व दिशा में होता है व सूर्यास्त भी ठीक पश्चिम दिशा में होता है. अधिकांश लोग इस घटना को 21 मार्च को ही होना बताते हैं, जबकि यह, 20 या 21 मार्च को हो सकती है. भारत में यह इस साल 20 मार्च को हो रही है.
20 मार्च को कौन सी खगोलीय घटना से खास होगा दिन
सारिका ने बताया कि आज (20 मार्च को) सूर्य भूमध्यरेखा के ठीक लंबवत होगा. इससे सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदित होगा तथा ठीक पश्चिम दिशा में अस्त होगा. यह घटना साल में सिर्फ दो ही दिन होती है. इस साल अब यह घटना 23 सितम्बर 2026 को होगी. सारिका ने जानकारी दी कि मार्च इक्विनॉक्स वह क्षण है, जब सूर्य खगोलीय भूमध्य रेखा को दक्षिण से उत्तर की ओर पार करता है.
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खगोलशास्त्री इस बिंदु को फर्स्ट प्वाइंट ऑफ एरीज कहते हैं, जो गणनाओं के लिए जीरो प्वाइंट का काम करता है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पूरब से निकलने और पश्चिम में डूबने वाले सूरज की टाइमिंग क्या रहेगा.
नगर दिनांक सूर्योदय सूर्यास्त दिन की अवधि
(2025) प्रात: सायं:
भोपाल 20 मार्च 6:24 6:31 12 घंटे 06 मिनट 39 सेकंड
15 मार्च 6:29 6:29 11 घंटे 59 मिनट 51 सेकंड
उज्जैन 20 मार्च 6:31 6:37 12 घंटे 06 मिनट 39 सेकंड
15 मार्च 6:36 6:35 11 घंटे 59 मिनट 53 सेकंड
नर्मदापुरम 20 मार्च 6:23 6:30 12 घंटे 06 मिनट 37 सेकंड
15 मार्च 6:28 6:28 12 घंटे 00 मिनट 00 सेकंड
रायसेन 20 मार्च 6:23 6:29 12 घंटे 06 मिनट 39 सेकंड
15 मार्च 6:28 6:27 11 घंटे 59 मिनट 50 सेकंड
सागर 20 मार्च 6:19 6:26 12 घंटे 06 मिनट 39 सेकंड
15 मार्च 6:24 6:23 11 घंटे 59 मिनिट 41 सेकंड
छिंदवाड़ा 20 मार्च 6:18 6:25 12 घंटे 06 मिनिट 36 सेकंड
15 मार्च 6:23 6:23 12 घंटे 00 मिनट 12 सेकंड