कुछ मिनट की झलक, होली पर इस बार चंद्रमा भी लाल, आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण

3 मार्च को 14 मिनट के लिए लगेगा चंद्र ग्रहण, विज्ञान प्रसारिका सारिका घारु ने बताया आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण.

होली पर इस बार चंद्रमा भी लाल (ब्लड मून की तस्वीर (फोटो - X/raphaelmiguel))
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
भोपाल: इस बार होली के मौके पर लग रहे ग्रहण के साथ चंद्रमा भी रंगों से खेलता दिखाई देगा. होली के रंगों के बीच चंद्रमा भी तामिया लाल सा दिखाई देगा. पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना में चंद्रमा पृथ्‍वी की पूर्ण छाया में से होकर गुजरेगा. जिससे यह गहरे लाल या तांबे जैसे रंग का दिखाई देगा. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि भारत में इसे आंशिक चंद्रग्रहण के रूप में शाम को केवल कुछ मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा.

यह ग्रहण ग्रस्‍तोदय के रूप में नजर आएगा, जिसमें चंद्रोदय के समय ही चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ होगा. चंद्रग्रहण की यह घटना एशिया, ऑस्‍ट्रेलिया, नार्थ अमेरिका के शहरों में दिखाई देगी.

पूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय तक देख सकेंगे नजारा

विज्ञान प्रसारिका सारिका घारु ने बताया कि " 3 मार्च को वैसे तो ग्रहण की शुरुआत दोपहर लगभग 3 बजकर 20 मिनट से हो चुकी होगी, लेकिन तब भारत में चंद्रोदय नहीं हुआ होगा. आंशिक ग्रहण की समाप्ति शाम 6 बजकर 47 मिनट पर होगी. इसके पहले जिन नगरों में चंद्रोदय हो चुका होगा, उनमें ग्रहण को कुछ मिनट के लिए देखा जा सकेगा. पूर्वोत्‍तर नगरों में इसे अधिक देर तक देखा जा सकेगा, क्‍योंकि वहां सूर्यास्‍त पहले होने पर चंद्रोदय जल्‍दी होगा.

चंद्र ग्रहण के बारे में बताती सारिका घारु (ETV Bharat)

मध्‍य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे पहले 06:01 मिनट पर दिखना शुरू होगा. जबकि पश्चिम में स्थित आलीराजपुर मे यह 06:37 पर दिखना आरंभ होगा. यह इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा.

क्यों सुर्ख लाल रंग का हो जाएगा चंद्रमा

सारिका ने बताया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्‍लड मून भी कहा जा रहा है, क्‍योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्‍वी के आ जाने से पृथ्‍वी का वायुमंडल सूर्य की नीली रोशनी को बिखेर देगा और केवल लाल प्रकाश ही चंद्रमा तक पहुंचेगा. जिससे वह तामिया लाल दिख रहा होगा. सारिका ने बताया कि चंद्रग्रहण को बिना किसी विशेष चश्‍मे के आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है. इस ग्रहण का कुछ न कुछ भाग विश्‍व के लगभग 63 प्रतिशत लोग देख सकेंगे.

जानिए कितने बजे से शुरुआत होगी ग्रहण की

आंशिक ग्रहण आरंभ दोपहर 3 बजकर 20 मिनट 07 सेकंड

पूर्ण ग्रहण आरंभ दोपहर 4 बजकर 34 मिनट 34 सेकंड

पूर्ण ग्रहण समाप्ति सायं 5 बजकर 32 मिनट 49 सेकंड

आंशिक ग्रहण समाप्ति सायं 6 बजकर 47 मिनट 15 सेकंड

पूर्ण ग्रहण की अवधि 58 मिनट

आपके शहर में कब देख सकेंगे चंद्रमा लाल लाल

शहरसमयशहरसमय
नर्मदापुरम06: 23 PM ग्‍वालियर06: 19 PM
भोपाल 06: 24 PMमुरैना06: 20 PM
सागर 06: 18 PMशिवपुरी06: 21 PM
छिंदवाड़ा06: 18 PMरायसेन 06: 22 PM
सिंगरौली 06: 01 PMविदिशा 06: 22 PM
सीधी06: 04 PMबैतूल06: 22 PM
अनूपपुर06: 06 PMअशोकनगर 06: 22 PM
शहडोल06: 07 PMनर्मदापुरम 06: 23 PM
रीवा06: 07 PMश्‍योपुर 06: 23 PM
डिंडौरी 06: 09 PMपांर्ढुना06: 23 PM
सतना 06: 09 PMभोपाल06: 24 PM
कटनी 06: 11 PMहरदा 06: 25 PM
पन्‍ना 06: 11 PMसीहोर 06: 25 PM
मंडला 06: 12 PMशाजापुर06: 28 PM
जबलपुर 06: 13 PMखंडवा 06: 29 PM
दमोह06: 13 PMआगर मालवा06: 29 PM
बालाघाट 06: 13 PMबुरहानपुर06: 29 PM
उमरिया06: 14 PMउज्‍जैन06: 30 PM
भिंड 06: 14 PMइंदौर06: 30 PM
छतरपुर06: 14 PMदेवास06: 30 PM
सिवनी06: 15 PMखरगौन 06: 33 PM
नरसिंहपुर06: 16 PMधार06: 33 PM
टीकमगढ़ 06: 18 PMरतलाम06: 33 PM
दतिया06: 18 PMमंदसौर06: 33 PM
सागर06: 18 PMराजगढ़ 06: 34 PM
छिंदवाड़ा 06: 18 PMबड़वानी06: 35 PM
नीमच06: 35 PMबड़वानी 06: 35 PM
झाबुआ 06: 36 PMआलीराजपुर 06: 37 PM

संपादक की पसंद

