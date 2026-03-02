ETV Bharat / state

कुछ मिनट की झलक, होली पर इस बार चंद्रमा भी लाल, आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण

होली पर इस बार चंद्रमा भी लाल ( ब्लड मून की तस्वीर (फोटो - X/raphaelmiguel) )

भोपाल: इस बार होली के मौके पर लग रहे ग्रहण के साथ चंद्रमा भी रंगों से खेलता दिखाई देगा. होली के रंगों के बीच चंद्रमा भी तामिया लाल सा दिखाई देगा. पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना में चंद्रमा पृथ्‍वी की पूर्ण छाया में से होकर गुजरेगा. जिससे यह गहरे लाल या तांबे जैसे रंग का दिखाई देगा. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि भारत में इसे आंशिक चंद्रग्रहण के रूप में शाम को केवल कुछ मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा.

यह ग्रहण ग्रस्‍तोदय के रूप में नजर आएगा, जिसमें चंद्रोदय के समय ही चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ होगा. चंद्रग्रहण की यह घटना एशिया, ऑस्‍ट्रेलिया, नार्थ अमेरिका के शहरों में दिखाई देगी.

पूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय तक देख सकेंगे नजारा

विज्ञान प्रसारिका सारिका घारु ने बताया कि " 3 मार्च को वैसे तो ग्रहण की शुरुआत दोपहर लगभग 3 बजकर 20 मिनट से हो चुकी होगी, लेकिन तब भारत में चंद्रोदय नहीं हुआ होगा. आंशिक ग्रहण की समाप्ति शाम 6 बजकर 47 मिनट पर होगी. इसके पहले जिन नगरों में चंद्रोदय हो चुका होगा, उनमें ग्रहण को कुछ मिनट के लिए देखा जा सकेगा. पूर्वोत्‍तर नगरों में इसे अधिक देर तक देखा जा सकेगा, क्‍योंकि वहां सूर्यास्‍त पहले होने पर चंद्रोदय जल्‍दी होगा.

चंद्र ग्रहण के बारे में बताती सारिका घारु (ETV Bharat)

मध्‍य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे पहले 06:01 मिनट पर दिखना शुरू होगा. जबकि पश्चिम में स्थित आलीराजपुर मे यह 06:37 पर दिखना आरंभ होगा. यह इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा.

क्यों सुर्ख लाल रंग का हो जाएगा चंद्रमा