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मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर, टीचर्स की छुट्टियां 7 दिन बढ़ी, इस तारीख से खुलेंगे स्कूल

मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र अब 16 जून से शुरू होगा. भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां सात दिन बढ़ा दी हैं. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिक्षक अब 1 जून की बजाय 7 जून से स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर अब स्कूलों के संचालन पर भी दिखाई दे रहा है. राज्य सरकार ने शिक्षकों की छुट्टियां एक सप्ताह बढ़ाते हुए उन्हें 7 जून से स्कूलों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं, जबकि नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू होगा. इसी दिन से 'स्कूल चलें हम' अभियान और 'शाला प्रारंभ उत्सव' की भी शुरुआत होगी.

लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि, ''प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है. साथ ही शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जनगणना और बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्यों में भी व्यस्त हैं. शिक्षकों के स्वास्थ्य और मौजूदा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.''

राज्य सरकार ने लिया फैसला (ETV Bharat)

'स्कूल चलें हम' अभियान की शुरुआत 16 जून से

उन्होंने बताया कि, ''16 जून से प्रदेशभर में 'स्कूल चलें हम' अभियान का दूसरा चरण भी शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा. अभियान का उद्देश्य सभी पात्र बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करना और स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है. इसी दिन सभी सरकारी और संदीपनी विद्यालयों में 'शाला प्रारंभ उत्सव' भी मनाया जाएगा.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल से अनुपस्थित बच्चों की पहचान कर घर-घर संपर्क के माध्यम से उनका पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जाए. ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की निगरानी के लिए 'हमारे शिक्षक ऐप' के चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा.'' विद्यालय शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को अभियान की नियमित समीक्षा करने और नए सत्र के शुरू होने से पहले पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.