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भोपाल में बच्चों से भरी स्कूल वैन को बदमाशों ने घेरा, ड्राइवर पर तलवार-चाकू से हमला

भोपाल: राजधानी के कोलार थाना क्षेत्र स्थित ओम नगर में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रही एक स्कूल वैन को बीच रास्ते रोककर बदमाशों ने चालक पर हमला कर दिया. घटना के दौरान वैन में स्कूली बच्चे भी सवार थे, जो अचानक हुए हमले से सहम गए. हमले में चालक अयाज खान घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

नकाबपोश बदमाशों ने स्कूली वैन को घेर लिया

भोपाल के कोलार थाना इलाके के ओम नगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूल वैन को घेर लिया और ड्राइवर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में ड्राइवर आयाज खान के हाथ में गंभीर चोट आई है. घायल चालक अयाज खान, बैरागढ़ चीचली का रहने वाला है. जिसका आरोपियों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले स्कूल वैन को घेरा और फिर चालक पर तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया.