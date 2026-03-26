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गर्मी में मध्य प्रदेश के स्कूलों में डेढ़ महीने की छुट्टियों का ऐलान, आया हॉलिडे कैलेंडर

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर, स्कूलों में 1 मई से 15 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश.

MP school holidays calendar
गर्मियों में डेढ़ महीने की लंबी छु्ट्टी (Canva)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:05 AM IST

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Updated : March 26, 2026 at 10:30 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार इस बार भी गर्मियों में बच्चों को लंबा ब्रेक मिलेगा, जिससे वे आराम के साथ-साथ अपनी छुट्टियों की बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे.

बच्चों को डेढ़ माह का ग्रीष्म कालीन अवकाश
सबसे अहम बात यह है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा. यानी करीब डेढ़ महीने तक स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि शिक्षकों के लिए यह अवकाश 31 मई तक ही सीमित रहेगा और जून के पहले पखवाड़े में उन्हें स्कूल में उपस्थिति देनी होगी.

MP students summer vacation
एमपी स्कूल हॉलिडे कैलेंडर जारी (ETV Bharat)

त्योहारों की छुट्टियां भी जारी
त्योहारी सीजन में भी छात्रों को अच्छी-खासी राहत दी गई है. दशहरा अवकाश 19 से 21 अक्टूबर तक तीन दिन का रहेगा, जबकि दीपावली पर 6 से 10 नवंबर तक पांच दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं सर्दियों में ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है.

सभी स्कूलों में लागू होगा आदेश
मंत्रालय, वल्लभ भवन से जारी इस आदेश को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया जाएगा. उप सचिव प्रमोद सिंह के हस्ताक्षर से जारी निर्देश कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए गए हैं. इस कैलेंडर से अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई और घूमने-फिरने की योजना बनाने में आसानी होगी, वहीं छात्रों के बीच छुट्टियों को लेकर उत्साह भी बढ़ गया है.

1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू
शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर कहा कि "राज्य सरकार 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू करेगी. इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है." उन्होंने बताया कि "प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, खासकर 5वीं से 6वीं और 8वीं से 9वीं में जाने वाले छात्रों के लिए है. सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी विद्यार्थियों को किताबें, सिलेबस और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, ताकि पढ़ाई बिना बाधा के शुरू हो सके."

Last Updated : March 26, 2026 at 10:30 AM IST

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