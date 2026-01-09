ETV Bharat / state

न फिटनेस न महिला अटेंडेंट न निगरानी, भोपाल में नियमों को ताक पर रख दौड़ रहे स्कूली वाहन

भोपाल में स्कूली बच्चों की जान दांव पर, नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्कूली वाहन, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही के आरोप.

MP SCHOOL CHILDREN SAFETY RULES
भोपाल में नियमों को ताक पर रख दौड़ रहे स्कूली वाहन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 5:25 PM IST

6 Min Read
भोपाल: राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है. अक्सर देखा गया है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन और परिवहन विभाग हरकत में आता है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, नियमों की सख्ती भी कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं. ठीक ऐसा ही हाल 2018 में इंदौर में डीपीएस स्कूल की बस से हुई दुर्घटना के बाद देखने को मिला था.

2018 में हुआ इंदौर में डीपीएस बस हादसा
डीपीएस स्कूल के बस हादसे के बाद भोपाल सहित पूरे प्रदेश का प्रशासन अचानक सक्रिय हुआ. जांच अभियान चले, चालान कटे और नियमों का हवाला दिया गया. लेकिन अब सवाल यह है कि आज स्थिति क्या है. वर्तमान हालात यह बताते हैं कि राजधानी भोपाल के अधिकांश स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. ऑटो, ई-रिक्शा, ओमनी वैन और छोटे निजी वाहन बच्चों को ठूंस-ठूंसकर वाहनों में बैठकर स्कूल पहुंचा रहे हैं.

क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को बैठाया जाता है. न सीट बेल्ट, न स्पीड गवर्नर और न ही वाहन की फिटनेस की कोई ठोस जांच होती है. कई वाहनों की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. नियमों के अनुसार, स्कूल वाहनों में महिला कंडक्टर या अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य है. खासकर तब जब उनमें नाबालिग बच्चियां सफर कर रही हों. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकतर वाहन बिना किसी महिला अटेंडेंट के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

वाहनों में महिला अटेंडर और कैमरे अनिवार्य (ETV Bharat)

आरटीओ अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप
ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? स्कूल संचालकों पर भी गंभीर आरोप हैं कि वे बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दे रहे हैं. कम खर्च में ज्यादा बच्चों को ढोकर मोटी रकम वसूली जा रही है. वहीं दूसरी ओर आरटीओ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. आरोप है कि, परिवहन नियमों के उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, और जो कार्यवाहियों होती हैं वह नियमित रूप से नहीं की जाती. जिससे यह आशंका गहराती है कि कहीं न कहीं मिलीभगत के चलते यह सब नजरअंदाज किया जा रहा है.

इंदौर में हुए हादसे के बाद कुछ दिनों तक सख्ती जरूर दिखी, लेकिन वह सख्ती स्थायी नहीं रही. आज फिर वही लापरवाही, वही जोखिम और वही चुप्पी देखने को मिल रही है. जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और परिवहन विभाग नियमित और सख्त जांच करे, नियमों का पालन सुनिश्चित करे और दोषी स्कूल संचालकों व वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करे. बच्चों की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी दिन यह लापरवाही एक बड़े हादसे में बदल सकती है, जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ेगी.

Overcrowded School Vehicles MP
वैन में ठूंस-ठूंसकर बच्चों को भर रहे चालक (ETV Bharat)

वाहनों में महिला अटेंडर और कैमरे अनिवार्य
ट्रैफिक एडिशनल एसपी वसंत कौल ने बताया, ''जिनके पास सवारी बिठाने के परमिट हैं, वह बच्चों को ले जा सकते हैं और जिनके पास परमिट नहीं है उन पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग समय-समय पर कार्रवाई करता है. पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और हम सभी नियमों का पालन करवा रहे हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से महिला अटेंडर, कैमरे और मेडिकल सुविधा गाड़ियों में होनी चाहिए और जिन गाड़ियों में यह सब सुविधा नहीं होगी उन पर हम कार्रवाई करेंगे. हम समय-समय पर ड्राइवर को ट्रेनिंग भी देते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं.''

पेरेंट्स की लापरवाही, दूर के स्कूलों में भेज रहे बच्चों को
पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव सचिन माहेश्वरी ने बताया कि, ''कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, वे बच्चों को दूर के स्कूलों में भेजते हैं. इस कारण बच्चों को बस में या वैन में ट्रैवल करना पड़ता है. कुछ जगह तो देखा गया है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उन लोगों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता. क्योंकि वह ड्राइवर किसी संस्था द्वारा स्कूल में नहीं रखा जाता. वो वैन वाले स्कूल के गेट पर बच्चों को छोड़ते है. वहीं से बच्चों को लेते है और इनमें महिला ड्राइवर या अटेंडर भी नहीं होती है.

मान लीजिए वैन या ऑटो से आखिरी में कोई बच्ची बचती है, अब उस बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है. इंदौर में एक केस हुआ था जिसमें महिला अटेंडर ही सम्मिलित थी. इन घटनाओं से बचने के लिए सबसे जरूरी है सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए. जिससे गाड़ी और ड्राइवर की पूरी जानकारी प्रबंधन के पास हो. गाड़ियों की रेगुलर लेवल पर जांच होनी चाहिए. सबसे पहले तो वैन बंद ही होनी चाहिए और पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए. बच्चों को किस वाहन से स्कूल भेज रहे हैं वह सही है या नहीं और प्रशासन को रूटीन चेकिंग करनी चाहिए जिससे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और घटनाएं न हों.''

मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं हो रहा पालन
वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी ने आरोप लगाए, ''मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो मानक तय किए गए हैं, उन नियमों का पालन ट्रैफिक विभाग नहीं कर पा रहा है. आरटीओ विभाग को सबसे बड़ी जवाबदारी स्कूलों और कॉलेज की तय की जानी चाहिए. उनके यहां अगर ऐसे वाहन अटैच हैं जो परिसर में बच्चों को लेकर आते हैं, ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बच्चों के अभिभावकों को समझना चाहिए ताकि बच्चे ऐसे वाहनों में स्कूल ना सके. भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो उसको लेकर भी स्कूलों को जवाबदारी तय करनी होगी.''

