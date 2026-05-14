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पेट्रोल-डीजल बचत पर मध्य प्रदेश में 7 साल पहले निकला आर्डर, अमल अब भी नहीं

ईंधन बचाओ के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों व अफसरों ने वाहनों का काफिला घटाया. फिर भी सवाल बाकी. ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Madhya pradesh save fuel
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
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भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीज़ल की बचत करने की अपील के बाद कारकेड घटाने के साथ काफिलों पर रोक लगाई जा रही है. इस बीच मध्य प्रदेश शासन का ही 2019 में जारी हुआ एक आदेश काबिल-ए-गौर है. 7 साल पहले के इस आदेश में बजट कंट्रोल के लिए सरकारी गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्ती की गई थी. आदेश में कहा गया था "मध्य प्रदेश शासन के एक अधिकारी को केवल एक ही वाहन की पात्रता होगी. यहां तक कि इस आदेश में किराए की गाड़ियों को भी सीमित करने को गया था." 2019 में जारी हुए इस आदेश पर अमल अब तक नहीं हो पाया है.

सभी विभागाध्यक्षों के लिए आदेश

साल 2019 में सरकारी विभागों में बचत के लिए निर्देश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रहते हुए अनुराग जैन ने दिए थे, जो कि अब प्रदेश के मुख्य सचिव हैं. ये आदेश सभी विभागाध्यक्षों को भेजा गया था. इसमें बजट को कंट्रोल में रखने कहा गया था कि शासकीय सेवक अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए वाहन की सुविधा दी जाती है. पत्र में ये भी रेखांकित किया गया कि ये भी देखने में आया है कि एक से अधिक विभागों का प्रभार होने से वाहन भी एक से अधिक हो जाते हैं. ऐसे में वाहनों का सही इस्तेमाल हो सके, उसके लिए निर्णय लिए गए हैं.

मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों व अफसरों ने वाहनों का काफिला घटाया (ETV BHARAT)

एक अफसर के पास एक ही वाहन हो

पत्र में ये निर्देशित किया गया "अगर शासकीय सेवक के पास एक से अधिक वाहन हैं तो ऐसी स्थिति में वो इसकी जानकारी विभागाध्यक्ष को दे. विभागाध्यक्ष ऐसे वाहनों को किसी अन्य शासकीय सेवक को दायित्वों के आधार पर आवंटित करें. पत्र में किराए के वाहनों को लेकर भी निर्देशित किया गया कि अगर किराए से अनुबंधित वाहन हैं तो उनकी संख्या तत्काल कम की जानी चाहिए. जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं उनको लेकर हर महीने की 5 तारीख निश्चित की गई थी कि इस दिन इनके संबंध में विभाग अपनी जानकारी दे सकते हैं."

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पेट्रोल-डीजल बचत पर मध्य प्रदेश में 7 साल पहले निकला आर्डर (ETV BHARAT)
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पेट्रोल-डीजल बचत पर मध्य प्रदेश में 7 साल पहले निकला आर्डर (ETV BHARAT)

निगम, मंडल, यूनिवर्सिटी और विभागों के लिए थे निर्देश

18 फरवरी 2019 को जारी हुए इस पत्र के मुताबिक "वाहनों में मितव्ययिता बरतने के ये निर्देश सरकारी विभागों के साथ निगम मंडलों महाविद्यालयों, स्वशासी संस्थाओं के साथ समस्त संस्थाओं के लिए जारी किए गए थे." पत्र में कहा गया था "अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अतिरिक्त वाहनों का भुगतान रोक दिया जाएगा." पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना कारकेड 13 से 8 वाहनों का कर दिया है. इसके अलावा राज्य शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी.

न्यूनतम वाहनों का प्रयोग करें मंत्री और अफसर

शासन ने निर्देश दिए हैं "सभी मंत्री यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का प्रयोग करेंगे. नवनियुक्त निगम, मंडल के पदाधिकारी भी सादगी से पदभार ग्रहण करें और कोई वाहन रैली नहीं निकालें." मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है. हमनें कठिन से कठिन परिस्थितियों में सभी चुनौतियों का पार किया है. हमें खर्चों पर कटौती करना है. डॉलर पर निर्भरता कम करना है. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना है. मंत्री और निगम, मंडल के अध्यक्ष भी पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें. देशहित में सोना नहीं खरीदें."

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